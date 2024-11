Nông thôn sáng bừng nhờ dân vận khéo

Những tuyến đường nội bộ được mở rộng, bê tông hóa, rực rỡ cờ hoa, có đèn chiếu sáng ở xã Châu Pha, TX.Phú Mỹ là kết quả từ thực hiện mô hình dân vận khéo của địa phương.

Chi bộ thôn Tân Ninh vận động người dân hiến đất, mở đường tổ 12.

Người dân đồng thuận

Những ngày này, tuyến đường tại tổ 12 thôn Tân Ninh nối đường 24 và đường 995B đang được hoàn thiện phần mương thoát nước để chuẩn bị bê tông hóa. Ông Nguyễn Xuân Đạt, Bí thư kiêm Trưởng thôn hàng ngày đều đến tận nơi giám sát công việc, động viên thợ và kiểm tra tiến độ công trình. “Đây là mô hình dân vận khéo của Chi bộ thôn Tân Ninh trong năm 2024. Con đường khởi công cuối tháng 9/2024, sẽ hoàn thành trước Tết Dương lịch”, ông Đạt nói.

Tuyến đường đất dài khoảng 200m, nhiều đoạn chỉ rộng 2m, xuống cấp, nhưng lưu lượng người lưu thông đông. Ông Đạt đã vận động một số hộ dân hiến đất, mở rộng tuyến đường lên 4m, Nhà nước đầu tư bê tông hóa. Bà Ngô Thị Vân, người hiến hơn 300m2 mở đường cho biết: “Lúc đầu tôi cũng băn khoăn vì phải đập tường rào dài hơn 150m để lùi vào. Nhưng tổ dân vận khéo của thôn đã tới tận nhà vận động, đồng thời hỗ trợ xây dựng hàng rào mới cho gia đình. Tôi nhận ra việc mở rộng đường thuận lợi cho mọi người và cả gia đình tôi nên đã đồng thuận hiến đất”.

Tại thôn Tân Trung, con đường chạy qua tổ 4 xuống cấp trầm trọng. Chi bộ thôn Tân Trung đã vận động người dân hiến đất, Nhà nước đầu tư. Con đường hoàn thành tháng 8/2024, dài gần 400m, rộng 6m. Mỗi chiều, người lớn đi bộ thể dục, trẻ em đạp xe, không khí vui nhộn hẳn. Người dân trong tổ bảo nhau trồng hoa hai bên đường, đồng thời lắp đèn chiếu sáng giúp các phương tiện lưu thông dễ dàng hơn.

“Năm 2024, Tổ Dân vận khéo thôn Tân Trung đăng ký mô hình vận động Nhân dân lắp 8 đèn năng lượng chiếu sáng, tổng trị giá 12 triệu đồng; đồng thời vận động người dân đóng góp, lắp camera an ninh tại một số tuyến đường, bảo đảm an ninh, an toàn khu dân cư. Vui nhất là các dịp lễ, Tết, cả thôn Tân Trung đều rực sáng ánh đèn, mọi người ai cũng phấn khởi”, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Bí thư Chi bộ thôn Tân Trung cho hay.

Xây dựng nông thôn văn minh, sạch đẹp

Xã Châu Pha có 14 chi bộ, trong đó có 7 chi bộ thôn. Thực hiện các mô hình dân vận khéo gắn với xây dựng nông thôn mới, các chi bộ thôn ở xã Châu Pha phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong thực hiện công tác dân vận khéo. Trong đó, đặc biệt quan tâm các mô hình chỉnh trang đô thị, nâng cao đời sống cho người dân.

Hàng năm, thực hiện dân vận khéo gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, chi bộ các thôn Tân Long, Bàu Phượng vận động người dân góp tiền bê tông hóa các tuyến đường, hẻm; chi bộ thôn Tân Ro, Bàu Phượng thực hiện tuyến đường hoa; các thôn khác thực hiện tuyến đường cờ Tổ quốc…

Trong năm 2023 và năm 2024, các chi bộ thôn ở xã Châu Pha thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, vận động Nhân dân hiến hơn 3.000m2 đất, đóng góp để nâng cấp, mở rộng 11 tuyến đường hẻm, ngõ xóm, tổng chiều dài 1,8km. Chi phí thực hiện là 1,74 tỷ đồng (người dân đóng góp 350 triệu đồng); trồng mới 1.500 cây cau và hơn 1.400 cây xanh, hoa trên các tuyến đường của xã; gắn 390 trụ treo cờ dọc theo các tuyến đường…

Để thực hiện mô hình, mỗi thôn thành lập tổ dân vận khéo, trong đó các chi ủy viên của chi bộ thôn đóng vai trò chủ chốt. Tổ Dân vận khéo tới nhà từng hộ dân tuyên truyền, giải thích, vận động, qua đó, đạt được sự đồng thuận cao của người dân trong việc hiến đất, đóng góp tiền làm đường. Những tuyến đường, hẻm liên thôn, liên tổ kiên cố, sạch sẽ, rộng từ 4m trở lên hoàn thành, thay thế cho các đường đất nhỏ trước đây.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Châu Pha Lê Thị Tuyết cho biết: Xác định “Dân vận khéo” là một trong những yếu tố mang lại sự thành công trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới, hàng năm cấp ủy, chính quyền đều xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể về công tác dân vận, định hướng mô hình phù hợp để triển khai. Mỗi năm, có từ 22 - 25 mô hình được đăng ký thực hiện, điển hình là các mô hình gắn với xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị. Phong trào thi đua dân vận khéo được cụ thể hóa bằng các mô hình, tạo sự lan tỏa trong các chi bộ và Nhân dân. Hiệu quả từ các mô hình cũng đã góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, làm đẹp cảnh quan, môi trường, tăng cường đoàn kết và phát triển của địa phương.

Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH