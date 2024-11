Nhộn nhịp thị trường lao động cuối năm

Nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh khiến thị trường lao động càng về cuối năm càng trở nên nhộn nhịp. Dù đã tung ra nhiều chế độ ưu đãi nhưng DN vẫn khó tuyển lao động.

Thị trường lao động việc làm cuối năm đang trở nên sôi động hơn.

“Chạy đua” tuyển lao động

Không khí tuyển dụng lao động tại các DN trong nhiều KCN trên địa bàn TX.Phú Mỹ đang sôi động hơn bao giờ hết. Nhiều DN lớn, uy tín đang rao tuyển hàng ngàn lao động với nhiều chế độ hấp dẫn. Đại diện các DN cho biết, việc tuyển dụng lao động tại Bà Rịa-Vũng Tàu vốn đã khó nay càng khó hơn vì thời điểm cuối năm.

Tại Công ty CP Nhựa Hoa Sen (KCN Phú Mỹ 1, TX.Phú Mỹ), do nhu cầu sản xuất cuối năm cao và cần tăng sản lượng nên cần tuyển gấp hàng chục lao động. Bà Nguyễn Thị Thảo, nhân viên nhân sự Công ty CP Nhựa Hoa Sen cho biết, công ty đang cần tuyển 20 lao động vận hành máy và nhiều vị trí khác. Công ty buộc phải linh động “hạ chỉ tiêu”, nhưng vẫn khó tuyển dụng.

"Với một số vị trí, nếu NLĐ không có bằng cấp nhưng có kinh nghiệm thì chúng tôi vẫn tuyển và đào tạo thêm. Cùng với tăng cường tuyển dụng, công ty tích cực tham gia các sự kiện kết nối việc làm nhằm quảng bá hình ảnh và mong muốn kết nối được với các SV đang chuẩn bị ra trường. Đây là nguồn lao động khá dồi dào hàng năm mà DN săn đón", bà Thảo nói.

Công ty TNHH Quốc tế All Wells Việt Nam (TX.Phú Mỹ) cần tuyển hơn 500 lao động. Ông Nguyễn Đức Trung, cán bộ tuyển dụng công ty cho biết, DN hiện có khoảng 4.000 lao động, mức lương bình quân từ 7-8 triệu đồng/tháng (chưa tính tăng ca và sản lượng). Ngoài ra, người lao động còn được hưởng các chế độ phúc lợi khác. “Công ty liên tục tuyển dụng nhưng kết quả vẫn không mấy khả quan. Phú Mỹ là nơi tập trung đông DN nên việc tuyển lao động càng khó khăn hơn”, ông Trung chia sẻ.

Thực tế ghi nhận tại các phiên giao dịch việc làm gần đây và tại các KCN cho thấy, DN cần tuyển dụng hàng ngàn việc làm trong những tháng cuối năm. Một số DN cần tuyển dụng số lượng lớn lao động như: Công ty TNHH ETOP Việt Nam (KCN B1 Tiến Hùng, TX.Phú Mỹ) cần tuyển 1.000 lao động phổ thông và công nhân may, nhân viên kỹ thuật may...; Công ty TNHH May Thạnh Mỹ cần tuyển hơn 500 công nhân may; DN chế xuất Nitori Việt Nam Chi nhánh Bà Rịa-Vũng Tàu cần tuyển hơn 300 công nhân…

Theo kế hoạch đề ra trong giai đoạn 2021-2025, Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ giải quyết việc làm cho 50 ngàn người; phấn đấu giảm tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị còn 2,6%, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 80% lên 82%, trong đó, lao động có bằng cấp, chứng chỉ là 35%. (Nguồn: Sở LĐTBXH)

Nghịch lý thị trường lao động

Nghịch lý diễn ra khi DN không tuyển được người dù số lượng người thất nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn khá cao. Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, từ đầu năm 2024 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận khoảng 14 ngàn người lao động đăng ký giải quyết chế độ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Ông Nguyễn Phi Hùng, Trưởng Phòng Lao động - Việc làm - Tiền lương (Sở LĐTBXH) nhìn nhận có nhiều nguyên nhân dẫn đến nghịch lý thiếu hụt lao động cuối năm. Trong đó, lực lượng lao động tại Bà Rịa-Vũng Tàu không đủ để cung ứng cục bộ cho thị trường. Thời điểm cuối năm, DN tăng cường sản xuất để đáp ứng nhu cầu lễ, Tết cũng như hoàn thành đơn hàng cho đối tác nên cần nhiều lao động. Trong khi, người lao động lại có xu hướng giữ công việc để nhận phúc lợi dịp Tết.

Theo ông Hùng, để giải quyết bài toán thiếu hụt nguồn lao động, về lâu dài cần có chiến lược, đề án, chương trình thu hút. Trước mắt cần tập trung phát triển thị trường lao động; tăng cường kết nối cung - cầu lao động; tổ chức các phiên giao dịch việc làm để kết nối người lao động và DN. Đồng thời, tăng cường kết nối việc làm trong khu vực.

Ngày hội việc làm tỉnh vào cuối tuần qua là sự kiện kết nối việc làm lớn nhất trong năm tại Bà Rịa-Vũng Tàu, góp phần đưa cơ hội việc làm đến gần với người lao động. Ông Hatono Yasuyuki, Giám đốc hành chính nhân sự, DN chế xuất Nitori Việt Nam Chi nhánh Bà Rịa-Vũng Tàu chia sẻ: “Tham gia ngày hội việc làm, chúng tôi có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với người lao động. Qua đó, chúng tôi có thể trực tiếp truyền tải sức hấp dẫn của công ty mình đến người lao động. Ngoài ra, việc lắng nghe ý kiến của những người đang tìm việc cũng giúp chúng tôi cải thiện chiến lược tuyển dụng”.

Bà Huỳnh Như, phụ trách công tác nhân sự Công ty TNHH Thép Vina Kyoei (KCN Phú Mỹ 1, TX.Phú Mỹ) cho rằng cần có sự quảng bá rộng rãi hơn để nhiều người biết đến ngày hội việc làm. “Suốt buổi chúng tôi chỉ nhận được 1 hồ sơ nộp vào sơ tuyển”, bà Như thông tin.

Bài, ảnh: NHÃ UYÊN