Nhiệt huyết với công tác Hội Phụ nữ

Sau gần 7 năm công tác, bà Bùi Thị Sen, Chủ tịch Hội LHPN huyện Châu Đức, đã mạnh mẽ đổi mới các hoạt động, phong trào, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và chăm lo cho phụ nữ, trẻ em khó khăn trong huyện.

Bà Bùi Thị Sen (thứ 6 từ trái sang), Chủ tịch Hội LHPN huyện Châu Đức tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng La Thị Biên (huyện Châu Đức).

Giúp trẻ em, phụ nữ vượt khó

Từ tháng 10/2021 đến nay, huyện Châu Đức có 185 trẻ mồ côi được nhà hảo tâm nhận đỡ đầu hàng tháng theo chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội LHPN Việt Nam phát động, với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng. Trong số này, bà Bùi Thị Sen trực tiếp vận động các cơ quan, đơn vị, cá nhân đỡ đầu cho hơn 130 trẻ. Đây là những trẻ mô côi cả cha lẫn mẹ, hoặc mồ côi cha hoặc mẹ.

Em Nguyễn Ngọc Trà My (13 tuổi, tổ 5, thôn Lồ Ô, xã Đá Bạc) mồ côi cha cách đây 7 năm, mẹ bị bệnh hiểm nghèo nên không có khả năng lao động. Hai mẹ con Trà My phải sống dựa vào ông bà ngoại đã lớn tuổi. Ông bà làm nông nên cuộc sống của mẹ con Trà My gặp nhiều khó khăn. Biết đến hoàn cảnh của em, bà Bùi Thị Sen vận động Công an huyện Châu Đức nhận đỡ đầu em từ tháng 1/2024 đến nay, với mức hỗ trợ 500 ngàn đồng/tháng.

Có khoản hỗ trợ này giúp Trà My có thêm điều kiện đến trường. “Con rất vui khi được cô Sen và Công an huyện Châu Đức động viên, giúp đỡ. Số tiền này giúp con mua sách vở, dụng cụ học tập, đỡ đần được một phần cho ông bà ngoại”, Trà My chia sẻ.

Bên cạnh đó, bà Bùi Thị Sen cũng rất quan tâm đến các hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Bà chỉ đạo các Hội cơ sở thường xuyên khảo sát thực tế tại các gia đình để đưa ra các biện pháp giúp đỡ thiết thực, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của chị em. Các cơ sở Hội triển khai nhiều mô hình giúp phụ nữ nghèo như: “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”; “Phụ nữ tự tin thoát nghèo bền vững”, giới thiệu hộ nghèo vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, vay vốn không tính lãi từ các nhóm phụ nữ tiết kiệm, trao sinh kế… giúp hội viên phát triển kinh tế. Từ năm 2019 đến nay, các cấp Hội trên địa bàn huyện Châu Đức đã giúp 199 hộ thoát nghèo, với số tiền 4,9 tỷ đồng.

Từ năm 2019 đến nay, bà Bùi Thị Sen đã 5 lần được nhận Bằng khen của UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh, Hội LHPN tỉnh. Gần đây nhất, tháng 10/2024, bà được Trung ương Hội LHPN Việt Nam biểu dương, tặng Bằng khen Chủ tịch Hội LHPN cấp huyện tiêu biểu toàn quốc.

Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

Bà Bùi Thị Sen chia sẻ, từ khi đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội LHPN huyện Châu Đức đến nay, bà luôn trăn trở với việc xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, bởi đây là nhiệm vụ then chốt, quyết định chất lượng phong trào và nhiệm vụ của Hội. Thời điểm tháng 5/2019, tỷ lệ tập hợp hội viên của huyện chỉ đạt 43,35%. 12/16 đơn vị có tỷ lệ tập hợp hội viên dưới 50%. Đây là một trong những áp lực không hề nhỏ đối với bà Sen.

Thực hiện phương châm “Cùng nghe phụ nữ nói, cùng nói cho phụ nữ hiểu, cùng làm cho phụ nữ làm theo”, bà Bùi Thị Sen yêu cầu các cơ sở Hội tăng cường đi cơ sở, chủ động, sáng tạo trong triển khai các phong trào Hội gắn với nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, phụ nữ.

Hội đa dạng hóa các hình thức thu hút, tập hợp hội viên, xây dựng các mô hình đặc thù phù hợp với từng đối tượng. Trong đó, có nhiều mô hình thực hiện hiệu quả và được nhân rộng. Đó là mô hình “1+1” (mỗi hội viên có trách nhiệm phát triển một hội viên), mô hình “10+1” (10 chị giúp 1 chị khó khăn phát triển kinh tế), mô hình “n+4” (phấn đấu mỗi tháng phát triển thêm 4 hội viên), cùng các mô hình đặc thù tập hợp phụ nữ hưu trí, phụ nữ dân tộc thiểu số, tập hợp phụ nữ tiểu thương, tổ phụ nữ công nhân..., đồng thời xây dựng mỗi xã, thị trấn có ít nhất 1 câu lạc bộ thường xuyên sinh hoạt. Nhiều mô hình văn nghệ, thể dục thể thao được hình thành khắp các thôn, ấp, khu phố, thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia.

Đến nay, Hội LHPN huyện Châu Đức có gần 41.720 hội viên, đạt 80,47%. Các xã, thị trấn có tỷ lệ tập hợp hội viên đạt từ 72% trở lên, không có chi hội có tỷ lệ tập hợp hội viên dưới 60%.

Cùng với đó, bà Bùi Thị Sen còn chỉ đạo các Hội cơ sở thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, với các tiêu chí có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe. có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước. Đồng thời, triển khai rộng khắp Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đến từng hội viên, phụ nữ. Từ năm 2019 đến nay, Hội LHPN huyện Châu Đức đã đăng ký thực hiện 63 công trình, phần việc có giá trị cho gia đình và cộng đồng.

Bài, ảnh: HỒNG PHƯƠNG