Lan tỏa văn hóa an toàn lao động

Mới đây, tại TP.Vũng Tàu, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi ngành dầu khí lần X năm 2024. Trong 2 ngày diễn ra Hội thi, 136 thí sinh đến từ 20 đội trong ngành đã có những trải nghiệm đáng nhớ. Không chỉ đem đến hội thi những thông điệp sâu sắc thông qua kiến thức, kỹ năng xử lý sự cố, sự am hiểu những kiến thức về an toàn vệ sinh lao động…, hội thi còn lan tỏa nét đẹp văn hóa an toàn trong ngành dầu khí.

Phần thi của đội PV GAS.

Nhiều thông điệp từ một hội thi

Ở phần thi lý thuyết, các đội đã thể hiện sự tự tin khi trả lời chính xác các câu hỏi mang tính chuyên môn cao. Trong khi đó, ở phần thi thực hành, nhiều đội thi đã thể hiện tài năng qua những tình huống ứng phó, xử lý sự cố mang tính thực tế cao. Điều đó không chỉ thể hiện sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, sự am hiểu về công tác an toàn, mà còn cho thấy sự quan tâm, đầu tư thực chất về công tác an toàn ở từng đơn vị.

Là thành viên của đội thi PTSC - đoạt giải Nhì hội thi, ông Nguyễn Quốc Trung hào hứng cho biết: “Hội thi lan tỏa thông điệp về vai trò an toàn trong toàn ngành. Các kỹ năng xử lý khi có sự cố, cảnh báo những rủi ro, tổn thất khi xảy ra mất an toàn... qua đó giúp mỗi người nhận ý thức sâu sắc về tầm quan trọng của an toàn trong suốt quá trình làm việc. Đây là cơ hội cho đội ngũ an toàn vệ sinh viên PTSC chúng tôi lan tỏa văn hóa an toàn đơn vị mình: “Mỗi người lao động đều là một người an toàn”, “Ai sẽ là người bảo vệ an toàn cho bạn, là chính bản thân bạn”.

Còn bà Lê Thị Hải Vân, đội thi PVFCCo cho biết: “Các phần thi tình huống đã mang đến những thông điệp nhắc nhở sâu sắc thông qua hình ảnh chân thật, tái hiện những tình huống tai nạn lao động ngoài công trường, khi làm việc, trong văn phòng… Đó là vốn kiến thức sinh động mà mỗi lao động trong ngành đều áp dụng vào thực tế để bảo đảm an toàn, giảm thiểu được rủi ro. Tôi cũng đã cập nhật thêm được nhiều kiến thức hữu ích”.

Xuất phát từ việc coi trọng cũng như đầu tư bài bản cho công tác an toàn lao động, các đội thi đã mang đến hội thi những thông điệp về nâng cao ý thức bảo đảm an toàn, hạn chế rủi ro, giảm thiểu tai nạn lao động. Bà Hồ Thị Hồng, đội thi Vietsovpetro nói: “Đặc thù của Vietsovpetro là có rất nhiều công trình biển, vấn đề an toàn luôn được lãnh đạo đơn vị, các tổ chức công đoàn đặt lên hàng đầu. Vì thế, khi tham gia hội thi, chúng tôi được học hỏi rất nhiều”.

An toàn lao động là hàng đầu

Ông Cao Chí Kiên, Phó trưởng Ban phụ trách Ban Công nghệ - An toàn và Môi trường, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Trưởng Ban giám khảo khẳng định, phần thi của các đội đã thể hiện kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp. Các đội thi đã có sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần học hỏi nghiêm túc thông qua các phần thi đầy ấn tượng từ kiến thức lý thuyết cho đến kiến thức, kỹ năng thực hành cụ thể.

Theo Phó Tổng giám đốc Petrovietnam, Trưởng Ban tổ chức Hội thi Lê Xuân Huyên, với đặc thù hoạt động trong lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro, công tác bảo đảm an toàn đối với ngành dầu khí là sự sống còn. Đối với ngành Dầu khí, khi sự cố xảy ra không có cơ hội rút kinh nghiệm. Vì vậy, công tác an toàn, từ phòng chống cháy nổ, đến an toàn- sức khỏe - môi trường được đầu tư rất lớn. Ngành dầu khí đã tích hợp trong mọi hoạt động, ngay từ chủ trương đầu tư cho tới công tác vận hành… để bảo đảm an toàn cao nhất. Không chỉ đầu tư về thiết bị, Tập đoàn Dầu khí còn đầu tư về con người.

“Với gần 6 vạn lao động làm việc trong 5 lĩnh vực hoạt động gồm: thăm dò khai thác, vận chuyển phân phối khí, công nghiệp điện… trải dài trên toàn bộ quốc gia từ ngoài khơi đến đất liền, Tập đoàn Dầu khí luôn đặc biệt quan tâm công tác an toàn lao động. Tập đoàn còn tăng cường công tác tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động. Hội thi này cũng là một trong những chủ trương ấy”, ông Lê Xuân Huyên cho biết.

Bài, ảnh: NHÃ UYÊN