Hấp dẫn không gian vui chơi cho thiếu nhi

Bằng việc sáng tạo các công trình măng non, Tỉnh Đoàn đã mang đến nhiều không gian vui chơi, giải trí, rèn luyện thể chất bổ ích cho thiếu nhi, đặc biệt là ở các xã vùng sâu, vùng xa và khu vực nông thôn.

Học sinh Trường TH Cao Văn Ngọc (xã An Ngãi, huyện Long Điền) giải trí sau giờ học tại khu vui chơi thiếu nhi do Tỉnh Đoàn, Huyện Đoàn Long Điền lắp đặt.

Học sinh háo hức

Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên, học sinh Trường TH Cao Văn Ngọc (xã An Ngãi, huyện Long Điền) ùa ra khu vui chơi như bầy ong vỡ tổ. Sau màn “oẳn tù tì”, Nguyễn Mạnh Khang, học sinh lớp 3C cùng nhóm bạn hào hứng chơi trò “cá sấu lên bờ”, chạy nhảy, leo trèo trên bộ khung leo vận động thể chất ngoài trời. Bên cạnh, từng nhóm học sinh vui vẻ chơi bập bênh, cầu trượt, xích đu... “Ngày nào em cũng ra đây chơi với các bạn, vui lắm. Các dụng cụ vui chơi ngoài trời giúp em rèn luyện sức khỏe tốt hơn” Khang chia sẻ.

Từ tháng 4/2024, khoảng sân trường TH Cao Văn Ngọc trở nên sinh động hơn nhờ khu vui chơi mới dành cho thiếu nhi, trị giá 40 triệu đồng, do Tỉnh Đoàn và Huyện Đoàn Long Điền vận động tài trợ.

Cô Lê Thị Cẩm Nhung, Giáo viên Tổng phụ trách Đội của trường, cho biết: “Khu vui chơi với nhiều thiết bị phù hợp đã tạo thêm hứng thú cho học sinh. Việc vui chơi ngoài trời không chỉ giúp các em rèn luyện thể chất mà còn giúp tránh xa những trò chơi nguy hiểm”.

Không chỉ tạo không gian vui chơi cho trẻ em địa phương, Tỉnh Đoàn còn mở rộng hỗ trợ đến các tỉnh khác. Năm 2023, Tỉnh Đoàn đã trao tặng một khu vui chơi thiếu nhi trị giá 40 triệu đồng cho Trường TH Trung Hòa (xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn). Năm 2024, Tỉnh Đoàn tiếp tục trao tặng một khu vui chơi trị giá 30 triệu đồng cho xã Kim Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Với những hiệu quả tích cực, mô hình “Khu vui chơi thiếu nhi” của Tỉnh Đoàn đã được Ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao, biểu dương và quyết định nhân rộng trên toàn tỉnh vào cuối tháng 10/2024.

Tại nhiều trường khác như TH Trần Quang Diệu (xã Cù Bị), TH Trần Phú (xã Suối Rao) thuộc huyện Châu Đức; TH Long Hương, TH Phan Bội Châu (TP. Bà Rịa); TH Phước Hưng (huyện Long Điền); TH Nguyễn Văn Trỗi (TX. Phú Mỹ)... học sinh cũng háo hức với khu vui chơi mới. Mỗi khu vui chơi trị giá từ 30 - 60 triệu đồng, được lắp đặt với các trò chơi như thú nhún, bập bênh, cầu trượt, đu quay, xích đu… từ nguồn xã hội hóa mà Tỉnh Đoàn đã vận động từ các đơn vị, DN và các nhà hảo tâm.

Đáp ứng nhu cầu vui chơi cho trẻ

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh vẫn còn thiếu các điểm sinh hoạt, vui chơi công cộng miễn phí cho thiếu nhi, đặc biệt là vào dịp hè khi các em ở vùng sâu, vùng xa và nông thôn không có sân chơi thể thao, sinh hoạt ngoài trời.

Trước thực trạng đó, năm 2022, Tỉnh Đoàn đã sáng tạo mô hình “Khu vui chơi thiếu nhi” nhằm đáp ứng một phần nhu cầu vui chơi, sinh hoạt của các em. Từ khi triển khai, mô hình đã nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo từ tỉnh đến địa phương, cùng sự ủng hộ từ các đơn vị tài trợ và phụ huynh.

Đến nay, từ nguồn xã hội hóa, Tỉnh Đoàn đã lắp đặt 35 khu vui chơi thiếu nhi tại các trường học trong tỉnh. Đồng thời, Tỉnh Đoàn cũng chỉ đạo các huyện, thị, thành Đoàn phối hợp nâng cấp, cải tạo thêm 67 khu vui chơi và điểm sinh hoạt cho thiếu nhi trên địa bàn, với tổng chi phí hơn 2 tỷ đồng.

Anh Thôi Đại Việt, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết, mô hình công trình măng non “Khu vui chơi thiếu nhi” đã mang lại kết quả tích cực. Học sinh các trường có thêm không gian vui chơi lành mạnh và an toàn. Nhà trường có cơ sở vật chất để tổ chức các hoạt động sinh hoạt và trò chơi ngoài trời, đáp ứng nhu cầu và sở thích của các em. Nhiều trường còn lồng ghép các sân chơi như ô ăn quan, nhảy lò cò và tổ chức giáo dục kỹ năng về giới tính, an toàn giao thông và bảo vệ trẻ em bên cạnh khu vui chơi. Nhờ đó, các em có thêm không gian học tập và rèn luyện kỹ năng.

Bài, ảnh: CẨM NHUNG