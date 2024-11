Doanh nghiệp chạy đua tuyển lao động

Cuối năm, nhiều DN tăng tốc tuyển dụng để đáp ứng kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Dù mở rộng nhiều kênh tuyển dụng, số lượng lao động tìm được vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu.

Đại diện doanh nghiệp tuyển lao động tại phiên giao dịch việc làm lần thứ X năm 2024.

Hàng ngàn chỉ tiêu việc làm

Đến hẹn lại lên, những tháng cuối năm là khoảng thời gian các DN tăng tốc để hoàn thành đơn hàng đã ký với đối tác nên rất cần lao động có tay nghề và cả lao động phổ thông. Do vậy, các DN đang gấp rút tuyển dụng lao động bằng nhiều kênh khác nhau.

Tại các KCN nhiều tấm băng rôn được treo trước cổng công ty cho thấy, các DN liên tục tuyển dụng từ vài chục đến vài ngàn lao động. Công ty TNHH May Thạnh Mỹ (cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Hắc Dịch, phường Hắc Dịch, TX.Phú Mỹ) đang rao tuyển hơn 100 công nhân may. Tuy nhiên, DN chờ rất lâu mà chưa tuyển đủ mặc dù công ty bảo đảm thu nhập trung bình thợ may từ 6 - 12 triệu đồng/tháng; lao động phổ thông từ 5,5 - 11 triệu đồng/tháng. “Chúng tôi không đòi hỏi thâm niên và tổ chức đào tạo thợ may. Ngoài ra DN còn có chính sách trong tuyển dụng như thưởng cho người giới thiệu nhân sự, … nhưng vẫn không tuyển đủ”, đại diện Công ty TNHH May Thạnh Mỹ cho biết.

Đại diện Doanh nghiệp chế xuất Nitori Việt Nam Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu (KCN Phú Mỹ 3, TX.Phú Mỹ) cho biết, DN cần tuyển 300 lao động nữ. Trong đó gồm: công nhân sản xuất, công nhân bảo trì, nhân viên kho… với lương khởi điểm 7,6 triệu đồng (chưa bao gồm tăng ca và phụ cấp ca đêm). NLĐ được tham gia đầy đủ chế độ Bảo hiểm theo quy định của Luật lao động và thưởng trung bình từ 2-3 tháng lương (phụ thuộc vào tình hình sản xuất kinh doanh của công ty). Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, có nhiều cơ hội phát triển. NLĐ được miễn phí bữa ăn giữa ca và có xe đưa rước các địa bàn trong tỉnh và một số khu vực ở Đồng Nai. “Hiện tại thông qua nhiều kênh chúng tôi đã tuyển được hơn một nửa lao động cho nhà máy. Tuy nhiên, quá trình tuyển lao động khá chật vật”, đại diện bộ phận nhân sự Doanh nghiệp chế xuất Nitori Việt Nam Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết.

Tăng cường kết nối

Để có nguồn lao động phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhiều DN đã tham gia các phiên giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức. Tại các phiên giao dịch việc làm gần đây có nhiều DN tham gia tuyển dụng, tuyển sinh, xuất khẩu lao động với nhu cầu trung bình từ 3 ngàn chỉ tiêu việc làm/phiên và đa dạng ngành nghề. Tuy nhiên, số lao động đến phỏng vấn, tìm việc rất khiêm tốn.

Tại Phiên giao dịch việc làm lần thứ X vừa diễn ra vào cuối tuần qua, có 29 DN trong và ngoài tỉnh tham gia tuyển dụng hơn 4.100 chỉ tiêu việc làm đa dạng trong các ngành nghề, lĩnh vực. Trong đó, khoảng 50% việc làm là các DN tham gia xuất khẩu lao động, du học nghề tại các thị trường Đức, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc... Các DN Bà Rịa - Vũng Tàu chủ yếu tuyển dụng các lĩnh vực như: kinh doanh, tài chính, cơ khí, điện, may mặc, giày da... Cùng với các chế độ, chính sách được bảo đảm theo quy định, các DN tham gia tuyển dụng cũng đưa ra mức lương bình quân từ 5-20 triệu đồng/người/tháng, tạo cơ hội việc làm hấp dẫn cho hàng ngàn người lao động có nhu cầu việc làm. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 150 lao động đến tìm hiểu thông tin việc làm.

Bộ LĐTBXH sẽ tiếp tục tăng cường hoạt động kết nối cung - cầu lao động trên thị trường, nhất là kết nối thị trường lao động các tỉnh, thành vùng kinh tế trọng điểm; chú trọng giải quyết việc làm cho thanh niên, lao động trung niên, lao động yếu thế. Đồng thời, phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi từ Quỹ Quốc gia về việc làm để hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp.

Trước đó, tham gia phiên giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức tại TX.Phú Mỹ trong tháng 9 vừa qua, Công ty TNHH MTV Hoa sen Phú Mỹ (KCN Phú Mỹ 1, TX.Phú Mỹ) vẫn khó tuyển được lao động. DN này có nhu cầu tuyển 33 lao động gồm: kỹ sư điện, vận hành máy… với mức lương thỏa thuận. Song cả buổi sáng công ty chỉ nhận được chưa tới 5 hồ sơ ứng tuyển.

Để đáp ứng nguồn lao động cho DN cũng như nhu cầu tìm kiếm việc làm của NLĐ, thời gian qua, sở LĐTBXH đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức nhiều phiên giao dịch việc làm để kết nối việc làm; tăng cường tuyên truyền thông tin về các phiên giao dịch việc làm và lịch mở các phiên giao dịch việc làm cụ thể đến các DN, NLĐ trên địa bàn tỉnh; đăng tải thông tin trên Facebook… để kịp thời kết nối nhằm mang lại hiệu quả cao nhất. Cùng với đó, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tích cực đăng tải thông tin tuyển lao động để hỗ trợ DN tìm nguồn lao động.

Ông Mai Văn Thu, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh cho biết, nhu cầu việc làm của Bà Rịa - Vũng Tàu từ nay đến cuối năm 2024 rất lớn. Hiện tại trung tâm đang tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về nhu cầu tuyển lao động tại website của trung tâm và phối hợp với các địa phương để tăng cường tuyên truyền, thông tin tới NLĐ. Đặc biệt là tiếp tục tổ chức các phiên giao dịch việc làm và Ngày hội việc làm tỉnh lần thứ 2 vào ngày 17/11 sắp tới nhằm kết nối hiệu qủa cung - cầu lao động.

Bài, ảnh: NHÃ UYÊN