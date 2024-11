Danh sách tập thể, cá nhân ủng hộ người nghèo thông qua Quỹ Tấm lòng vàng Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

Từ ngày 11/9/2024 đến ngày 8/11/2024, Quỹ “Tấm lòng vàng” Báo Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của quý bạn đọc chung tay giúp đỡ những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mắc bệnh nan y, bị tai nạn giao thông, tai nạn lao động, hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, tổng số tiền 148.305.000 đồng, cụ thể như sau:

● Cá nhân: Các bạn đọc: Phạm Thị Ngãi ủng hộ 100.000.000 đồng, Trần Chương ủng hộ 3.000.000 đồng; Phạm Tiến Phú, GĐ Tú Ngân (Vũng Tàu), Ngo Tong Lam mỗi trường hợp ủng hộ 2.000.000 đồng; Trần Văn Giang, Trần Thu Trang (BHXH TP Vũng Tàu), Phan Bá Thái, Nguyễn Thị Hòa Bình, Lê Thị Duyên mỗi trường hợp ủng hộ 1.000.000 đồng; Trần Khải Hoàn ủng hộ 700.000 đồng; Trịnh Thị Loan, Nguyễn Quang Sáng, Võ Thị Tuyết, Nguyễn Truyền Thống, Nguyễn Xuân Long, Đỗ Hoàng Vũ mỗi trường hợp ủng hộ 500.000 đồng; Kiều Lâm và Minh Tuấn ủng hộ 400.000 đồng; Nguyễn Thị Thanh Trang, Cao Thị Loan Anh, Đặng Kim Mai Lý, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Thu Duyên, Le Thi Dong, Nguyen Thi Thuy Giang, Nguyễn Dương Hùng, Huỳnh Hoàng Giang mỗi trường hợp ủng hộ 300.000 đồng; Trần Ngọc Long, Lê Thị Ngọc Yến, Do Thi Chi, Phạm Thị Ánh Nguyệt, Lê Thị Hạnh, Le Thi My Giau, Thai Thi Minh Nhi, Ho Thi My Huyen, Trần Thị Bích Hạnh, Bui Dieu Ha, Vũ Thị Thanh Loan, Le Thi Dong Phuong, Nguyen Thi Thanh Dieu, Nguyễn Quốc Thanh, Trần Quốc Dũng, Đỗ Tuấn Kiệt, Bùi Ngọc Ngân Hà, Lê Đức Minh mỗi trường hợp ủng hộ 200.000 đồng; Ngô Thị Duyên, Dang Hoang Vu, Nguyễn Thị Thanh Ngân mỗi trường hợp ủng hộ 150.000 đồng; Nguyễn Thị Thùy Dung, Ho Thi Thu Hien, Đỗ Thị Hồng, Phạm Dinh, Kieu Thi Ha, Dương Thị Thanh Ngân, Đỗ Thị Quỳnh Nga, Trần Văn Thanh, Le Thi Thanh Nhan, Nguyễn Thị Ngọc Duyên, Nguyen Thi Huyen Trang, Nguyen Vu Thao Ngan, Dương Thi Vương Hà, Hoàng Thị Thu Thủy mỗi trường hợp ủng hộ 100.000 đồng; Huy Vũ, Nguyễn Văn Tuấn Vũ, Lê Thị Minh Tâm, Đặng Thi Ngọc Anh mỗi trường hợp ủng hộ 50.000 đồng; Hồ Mạnh Toàn, Thai Thu ủng hộ 20.000 đồng, Hoàng Xuân Tài ủng hộ 8.000 đồng; Phạm Thị Minh Phương ủng hộ 7.000 đồng và các bạn đọc giấu tên ủng hộ 14.500.000 đồng.

● Tập thể: Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh ủng hộ 4.000.000 đồng, Công ty CP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu ủng hộ 3.000.000 đồng.

Số tiền ủng hộ của quý bạn đọc đã và đang được Báo Bà Rịa - Vũng Tàu trao đến tận tay những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sự hỗ trợ kịp thời của quý vị đã giúp nhiều gia đình vượt qua những khó khăn trước mắt để vươn lên trong cuộc sống.

Thay mặt các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Ban Biên tập Báo Bà Rịa - Vũng Tàu chân thành cảm ơn các tập thể, cá nhân vì nghĩa cử cao đẹp nói trên và mong muốn quý vị tiếp tục cùng chung tay ủng hộ Quỹ “Tấm lòng vàng” Báo Bà Rịa - Vũng Tàu trong thời gian tới.

BAN BIÊN TẬP BÁO BÀ RỊA - VŨNG TÀU