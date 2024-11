Ngày 30/11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy TP.Hồ Chí Minh, Huyện ủy, UBND huyện Cần Giờ tổ chức chương trình công tác Dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”. Đại tá Nguyễn Trần Đông, Phó Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 dự và phát biểu tại chương trình.

BTC chương trình tặng quà, cờ Tổ quốc cho bà con Nhân dân.

Tại chương trình, báo cáo viên Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã thông tin đến đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, các chủ tàu cá, ngư dân, Nhân dân trên địa bàn huyện Cần Giờ về tình hình an ninh biển, đảo; những quan điểm, chủ trương của Đảng về chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới; tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật Thủy sản; tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho ngư dân những quy định của pháp luật về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Thượng tá Vũ Thái Anh, báo cáo viên Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thông tin, tuyên truyền tại hội nghị.

Cũng trong chương trình, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Bệnh viện Hùng Vương khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 350 gia đình chính sách, ngư dân, người dân có hoàn cảnh khó khăn; thăm, tặng 100 suất quà cho các gia đình chính sách và Nhân dân có hoàn cảnh khó khăn (1 triệu đồng/suất); trao tặng 20 túi thuốc y tế, 200 lá cờ tổ quốc, 40 áo phao cá nhân, sổ tay tuyên truyền pháp luật và tờ rơi tuyên truyền cho các tàu cá, ngư dân.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Bệnh viện Hùng Vương (TP.Hồ Chí Minh) khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho người dân.

Chương trình được Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với các địa phương tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương cùng với lực lượng Cảnh sát biển thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thực thi pháp luật trên biển; tăng cường tình đoàn kết quân dân, góp phần xây dựng thế trận Quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên biển để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn biển, đảo của Tổ quốc.

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH