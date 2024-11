Ba chính sách đáng chú ý trong dự thảo Luật Nhà giáo

Dự thảo Luật Nhà giáo mới đây đã đưa ra các đề xuất quan trọng như: quyền tuyển dụng của ngành giáo dục, lương cao nhất cho giáo viên, và nghỉ hưu sớm cho giáo viên mầm non. Đây đều là những vấn đề ngành giáo dục đã nhiều lần đề xuất nhưng chưa thành hiện thực.

Cô và trò Trường TH Lưu Chí Hiếu (TP. Vũng Tàu). Ảnh: KHÁNH CHI

Luật Nhà giáo được xây dựng với 5 chính sách chính gồm: định danh và tiêu chuẩn chức danh nhà giáo; tuyển dụng và sử dụng nhà giáo; đào tạo và đãi ngộ; quản lý nhà nước về nhà giáo. Việc xây dựng luật là cần thiết để thống nhất các quy định liên quan đến giáo viên, hiện còn tản mát hoặc chưa được đề cập đầy đủ. Từ tháng 5 đến nay, dự thảo đã được chỉnh sửa 5 lần, loại bỏ một số đề xuất gây tranh cãi như miễn học phí cho con giáo viên và cấp giấy phép hành nghề cho giáo viên.

Dưới đây là ba điểm đáng chú ý trong dự thảo:

Trao quyền tuyển dụng cho ngành giáo dục

Dự thảo cho phép Bộ GD-ĐT cùng Bộ LĐTB&XH trực tiếp quản lý tuyển dụng, phân bổ biên chế và bổ nhiệm giáo viên. Các cơ quan này sẽ ban hành tiêu chuẩn tuyển dụng và điều phối biên chế giáo viên. Phương thức tuyển dụng có thể là xét tuyển hoặc thi tuyển, bắt buộc có phần thực hành sư phạm. Hiện tại, việc này do cơ quan Nội vụ quản lý ở các địa phương, dẫn đến tình trạng thiếu - thừa cục bộ và nhiều chế độ cho giáo viên chưa được thống nhất.

Lương giáo viên sẽ xếp cao nhất

Theo dự thảo, lương giáo viên sẽ được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Giáo viên mới tuyển dụng sẽ được tăng một bậc lương so với bảng lương thông thường. Giáo viên mầm non và tiểu học sẽ có phụ cấp ưu đãi cao hơn lần lượt 10% và 5%, với tổng ngân sách dự kiến tăng thêm 12.800 tỷ đồng mỗi năm. Giáo viên mầm non cũng có thể nghỉ hưu sớm hơn 5 năm mà không bị trừ tỷ lệ lương hưu nếu có nguyện vọng.

Đối với giáo viên trẻ, lương khởi điểm hiện nay khá thấp, khiến nhiều người bỏ nghề. Nếu dự thảo được thông qua, lương giáo viên sẽ cao hơn 14% so với các ngành khác, góp phần giữ chân đội ngũ trẻ.

Không công khai sai phạm của giáo viên khi chưa có kết luận

Dự thảo quy định không công khai thông tin về sai phạm của giáo viên trước khi có kết luận từ cơ quan có thẩm quyền, nhằm bảo vệ uy tín cho giáo viên. Quy định này gây tranh cãi vì có thể hạn chế quyền giám sát của người dân. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục cho rằng việc này là cần thiết trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh, giúp bảo vệ giáo viên và môi trường học tập.

Dự thảo Luật Nhà giáo xác định giáo viên là viên chức (ở trường công lập) và người lao động (ở trường ngoài công lập) đặc biệt, áp dụng các quy định từ luật Viên chức hoặc bộ Luật lao động cùng với các quy định riêng biệt của Luật Nhà giáo.

NGUYỄN THI