Nối vòng tay lớn hướng về người dân vùng bão, lũ

Hưởng ứng lời kêu gọi của UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các doanh nhân, DN trong tỉnh đã thể hiện sự đồng lòng, hướng về các tỉnh phía Bắc chịu thiệt hại nặng nề của cơn bão số 3.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Chí Thành trao Thư cảm ơn các tổ chức, DN ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão số 3.

Mong muốn sẻ chia

Ngày 13/9, UBMTTQ Việt Nam tỉnh chính thức phát động chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3. Không chỉ ủng hộ ngay tại lễ tiếp nhận, mà hơn 1 tháng qua, các DN trong tỉnh vẫn tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi của MTTQ Việt Nam các cấp.

Ông Nguyễn Đức Thái, kế toán Công ty CP Dịch vụ Hàng hải Thiên Nam (TP.Vũng Tàu) cho biết, công ty đã trích 300 triệu đồng từ nguồn quỹ an sinh để ủng hộ đồng bào vùng bão lũ miền Bắc. Việc làm này được đông đảo cán bộ, người lao động công ty hưởng ứng, đồng tình. “Cơn bão đã qua hơn 1 tháng, nhưng hậu quả để lại còn dai dẳng. Chúng tôi hy vọng số tiền ủng hộ của mình góp phần giúp đồng bào tiếp tục công việc tái thiết, sớm ổn định cuộc sống”, ông Thái nói.

Đối với Tập đoàn Phong Thái (Đồng Nai), số tiền 200 triệu đồng đã được DN chuyển tới UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Theo ông Lê Quốc Thanh, Tổng Giám đốc điều hành khu vực phía Nam của tập đoàn, tinh thần tương thân tương ái được tập đoàn duy trì trong nhiều năm qua, bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh.

“Hàng năm, chúng tôi dành khoảng 700.000-800.000 USD để hỗ trợ xây dựng trường học, nhà đại đoàn kết, trao học bổng cho HS hiếu học ở nhiều địa phương trong cả nước. Riêng trong đợt ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão số 3, các công ty thuộc Tập đoàn ủng hộ 3,4 tỷ đồng, trong đó, chúng tôi ủng hộ tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 200 triệu đồng”, ông Thanh cho hay.

Nhiều DN nước ngoài cũng sẵn sàng sẻ chia với những thiệt hại do bão số 3 gây ra ở các tỉnh phía Bắc. Đại diện cho tập thể người lao động Công ty CP Thép POSCO Yamato Vina (TX.Phú Mỹ) đến trao số tiền ủng hộ hơn 42 triệu đồng tại UBMTTQ Việt Nam tỉnh vào tháng 10 vừa qua, ông Sung Gi Un, Giám đốc bộ phận nhân sự của công ty cho biết: Là DN đóng trên địa bàn tỉnh, hàng năm công ty đều trích quỹ ủng hộ công tác an sinh xã hội tại địa phương như: xây, sửa nhà cho người nghèo; tặng quà tại các trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, người già neo đơn; xây dựng thư viện trường học hoặc tặng học bổng cho HS vượt khó học giỏi trên địa bàn TX.Phú Mỹ. DN mong muốn tiếp tục đồng hành cùng địa phương thực hiện công tác an sinh, trong đó việc ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão số 3 cũng là hoạt động thiết thực, được NLĐ đồng tình.

Tính đến ngày 24/10, thông qua UBMTTQ Việt Nam các cấp, hàng trăm tổ chức, DN, cá nhân đã ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão số 3. Trong đó, cộng đồng các DN ủng hộ hàng chục tỷ đồng. Có thể kể đến một số DN tiêu biểu như: Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (5 tỷ đồng), Công ty CP Hàng hải Dầu khí Hải Dương (5 tỷ đồng), Công ty CP Sonadezi Châu Đức (2 tỷ đồng), Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Việt Nam (2 tỷ đồng), Công ty TNHH Phúc Vinh Châu Đức (1 tỷ đồng)…

Tiếp tục vận động đến hết tháng 12

Để kịp thời hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Bắc khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra, ngày 13/9, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hỗ trợ 51 tỷ đồng cho 21 tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3.

Xác định công cuộc tái thiết còn dài, cần nguồn lực lớn của cả nước, ngày 11/10, Đảng đoàn UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành Công văn số 536-CV/ĐĐMT về việc tiếp tục vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3. Theo đó, thời gian kêu gọi ủng hộ kéo dài 90 ngày, bắt đầu từ ngày 10/9/2024. Và việc phân bổ kinh phí hỗ trợ sẽ hoàn thành trước ngày 31/12/2024.

Ông Lê Hồng Ngọc, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh khẳng định, với tinh thần tương thân tương ái, nghĩa đồng bào, các tổ chức, DN, cá nhân trong toàn tỉnh đã nhanh chóng hưởng ứng lời kêu gọi của UBMTTQ Việt Nam tỉnh. Ngoài tiền mặt, nhiều tổ chức, cá nhân còn thực hiện những chuyến xe 0 đồng, kịp thời cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho bà con vùng bão lụt. Đặc biệt, phải kể đến sự tham gia tích cực của cộng đồng DN, doanh nhân trong công tác an sinh nói chung, trong ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão số 3 nói riêng.

“Nhiều DN đã đóng góp số tiền lớn, từ hàng trăm triệu tới hàng tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng để MTTQ các cấp chuyển tới hỗ trợ các tỉnh phía Bắc, giúp họ sớm tái thiết. UBMTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tổng hợp, sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch, chịu sự giám sát của Nhân dân và xã hội”, ông Lê Hồng Ngọc nhấn mạnh.

Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH