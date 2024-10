H.Châu Đức: Tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho 200 học viên

Ngày 19/10, UBND huyện Châu Đức tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến, hướng dẫn kiến thức an toàn thực phẩm cho 200 học viên là lãnh đạo quản lý, người trực tiếp tham gia chế biến thực phẩm và tổ giám sát an toàn thực phẩm tại bếp ăn căn tin trường học các khối MN, TH, THCS, THPT trên địa bàn huyện.

Bà Nguyễn Thị Thao, Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh trao đổi, giải đáp với học viên tại buổi tập huấn.

Tại buổi tập huấn, bà Nguyễn Thị Thao, Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh phổ biến những nội dung chính của Luật An toàn thực phẩm và các văn bản liên quan; các sự cố mất an toàn thực phẩm; cách thức, quy trình chế biến, bảo quản và tiêu dùng thực phẩm an toàn.

Trong đó, tập trung bộ câu hỏi kiến thức an toàn thực phẩm, công việc mà chủ cơ sở phải thực hiện đảm bảo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, trao đổi, giải đáp thắc mắc của các học viên, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm và xử lý khi có sự cố liên quan đến an toàn thực phẩm…

Lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức và thực hành về an toàn thực phẩm cho người quản lý, chế biến thức ăn tại trường học; kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm thường xuyên trong chế biến, bảo quản và sử dụng thức ăn tại bếp ăn tập thể.

Tin, ảnh: MẠNH QUÂN