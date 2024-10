Dễ dàng cấp đổi giấy phép lái xe ngay tại cơ sở y tế

Từ 19/1/2024, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh triển khai mô hình “Đến cơ sở y tế được cấp đổi giấy phép lái xe” tại Sở GT-VT. Đến 29/4/2024, Sở GT-VT phối hợp Bệnh xá Công an tỉnh triển khai thí điểm tại đây. Sau thời gian thí điểm, mô hình được nhân rộng tại Phòng khám 27/4 (TP.Vũng Tàu) từ 1/10. Mô hình đã giúp nâng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến lĩnh vực cấp đổi giấy phép lái xe từ 18,5% (quý III/2024) đến ngày 30/10 đạt 38%. Từ ngày 29/4/2024 đến ngày 28/10/2024, tổng số hồ sơ Bệnh xá Công an tỉnh và Phòng khám 24/7 thuộc Công an tỉnh hỗ trợ 1.267 hồ sơ toàn trình được Sở GT-VT tiếp nhận.