Chạy nước rút về đích các chỉ tiêu BHXH

Năm 2024, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề ra mục tiêu: lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt 42,5%, tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt 34%; tỷ lệ BHYT đạt 93,5% dân số. Bà Nguyễn Hồng Hạnh, Phó Giám đốc BHXH tỉnh đã chia sẻ với phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu về giải pháp hoàn thành mục tiêu này.

Phóng viên: Đề nghị bà thông tin kết quả những chỉ tiêu về BHXH, BHYT, BHTN đã đạt được trong 9 tháng năm 2024?

- Bà Nguyễn Hồng Hạnh: Tính đến hết tháng 9/2024, số người tham gia BHXH toàn tỉnh là 232.605 người (tăng 9.121 người so với cùng kỳ năm 2023), đạt tỷ lệ 39,48% lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người tham gia BHTN là 216.463 người (tăng 8.144 người so với cùng kỳ năm 2023), đạt 36,74%, vượt 2,74% chỉ tiêu kế hoạch. Số người tham gia BHYT là 1,104 triệu người (tăng 20.874 người so với cùng kỳ năm 2023), đạt tỷ lệ bao phủ 93,01% dân số (bao gồm người dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được BHXH tỉnh khác cấp thẻ BHYT), còn phải phát triển thêm 0,49% để đạt chỉ tiêu.

Bên cạnh đó, công tác giải quyết các chế độ chính sách được BHXH tỉnh thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy định. Trong 9 tháng đầu năm 2024, BHXH tỉnh đã giải quyết 147.517 trường hợp hưởng các chế độ BHXH; phối hợp với ngành LĐTBXH giải quyết 9.069 trường hợp hưởng BHTN; thanh toán cho hơn 2,1 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT.

Để đạt những kết quả trên, đơn vị đã triển khai những công việc nào, thưa bà?

- Nhằm bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu người tham gia BHYT, BHXH năm 2024, BHXH tỉnh đã phối hợp với các sở, ban ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh đưa chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương năm 2024; giao chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHTN, BHYT đến cấp huyện, cấp xã; ký kết các văn bản liên ngành, phối hợp hiệu quả với UBMTTQ Việt Nam, Hội Nông dân, Hội LHPN tỉnh, Tỉnh Đoàn, các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT; linh hoạt các giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

Đặc biệt, BHXH tỉnh đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết hỗ trợ 100% mức đóng BHYT; 2/3 mức đóng BHXH tự nguyện ở mức thấp nhất theo quy định của pháp luật về BHXH cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; hỗ trợ 100% kinh phí đóng BHYT cho người từ đủ 65 tuổi đến dưới 80 tuổi trên địa bàn tỉnh...

Cán bộ, viên chức ngành BHXH của tỉnh tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT đến người dân.

Chỉ còn hơn 2 tháng nữa để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2024, BHXH tỉnh sẽ triển khai những giải pháp nào, thưa bà?

- BHXH tỉnh tiếp tục chủ động phối hợp các sở, ban, ngành liên quan, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh kết quả thực hiện; những khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT.

BHXH tỉnh cũng triển khai ký kết quy chế phối hợp 3 bên giữa cơ quan BHXH, Tổ chức dịch vụ thu và Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT cấp xã nhằm tăng cường trách nhiệm của các bên trong công tác truyền thông, phát triển người tham gia BHXH, BHYT.

BHXH tỉnh phối hợp với các sở, ban ngành, hội, đoàn thể, đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHTN, BHYT; kịp thời thông tin những nội dung, quy định mới về chính sách bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng nhóm chủ thể.

Chúng tôi cũng tích cực phối hợp với cơ quan Thuế, Sở KH-ĐT rà soát dữ liệu DN đóng thuế, đăng ký mới... đối chiếu, phân loại, khai thác các nhóm tiềm năng để tham mưu Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp tổ chức hội nghị làm việc với các đơn vị sử dụng lao động chưa tham gia và chưa tham gia đầy đủ BHXH, BHYT bắt buộc cho người lao động.

Đồng thời, rà soát, mở rộng hệ thống tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia BHXH, BHYT; kiểm tra, đôn đốc các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT thực hiện hiệu quả.

Song song đó, BHXH tỉnh tăng cường công tác công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, thanh tra, kiểm tra đột xuất; đảm bảo linh hoạt, hiệu quả; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với cơ quan BHXH trong việc xử lý các đơn vị trốn đóng, chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT...

Xin cảm ơn bà!

QUANG LÊ

(Thực hiện)