An toàn để sản xuất, kinh doanh hiệu quả

Nhiều DN trên địa bàn tỉnh đã có sự quan tâm, đầu tư, chú trọng cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng môi trường an toàn, chuyên nghiệp nhằm hạn chế tai nạn cho người lao động (NLĐ).

Công ty TNHH Greentech Headgear (KCN Châu Đức, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức) chú trọng đầu tư cải thiện môi trường làm việc cho NLĐ.

Xây dựng môi trường an toàn

Công ty TNHH Posco Việt Nam (KCN Phú Mỹ 2, TX.Phú Mỹ) là DN tiêu biểu vừa được UBND tỉnh khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ. Đây là một trong những DN luôn coi trọng bảo đảm quy trình sản xuất an toàn, xây dựng môi trường làm việc lý tưởng, chuyên nghiệp cho NLĐ. Với sự quan tâm, đầu tư bài bản, NLĐ luôn cảm thấy yên tâm và tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về ATVSLĐ, tránh rủi ro trong sản xuất, vận hành máy. Ngay từ khi mới đi vào hoạt động, DN đã luôn chú trọng thực hiện các quy định, quy trình sản xuất an toàn như: huấn luyện ATVSLĐ cho NLĐ; cấp đồ bảo hộ lao động, kiểm định máy móc thiết bị định kỳ…

Anh Nguyễn Tiến Sĩ, công nhân Công ty TNHH Posco Việt Nam cho biết: “Với những kỹ năng được huấn luyện về ATVSLĐ hàng năm, NLĐ biết thao tác để làm việc an toàn hơn. Chúng tôi luôn được nhắc nhở, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hàng ngày để tạo văn hóa làm việc an toàn. Đặc biệt, DN còn lập hệ thống cải tiến giảm thiểu tối đa những yếu tố nguy hiểm, không sự cố, không tai nạn”.

Ông Lê Bá Luật, Chủ tịch công đoàn Công ty TNHH Posco Việt Nam cho biết, công đoàn luôn phối hợp cùng công ty trong thực hiện công tác ATVSLĐ. Với quan điểm “không có gì quý trọng hơn an toàn, vì an toàn là trên hết”, DN hướng tới mục tiêu thực hiện các hoạt động an toàn thực tế ở nhà xưởng bởi nơi làm việc là ngôi nhà NLĐ đang sống. Vì thế, tất cả công việc hàng ngày tại nhà xưởng đều được thực hiện an toàn một cách hiệu quả. Trong đó những công việc không cần thiết được cắt giảm nhằm tăng cường quản lý an toàn tại nhà xưởng. Nhờ đó, DN nhiều năm liền không để xảy ra tai nạn và từng bước tạo môi trường làm việc POSCO-Vietnam an toàn.

Tại Công ty TNHH Thép Tung Ho Việt Nam (TX.Phú Mỹ), các quy trình về ATVSLĐ được NLĐ tuân thủ đầy đủ, nghiêm ngặt, nhất là trong việc sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân. Công ty cũng trang cấp đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, huấn luyện ATVSLĐ; khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ; thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng máy móc để đảm bảo điều kiện làm việc an toàn… Mỗi công nhân khi mới vào làm việc tại công ty đều được huấn luyện ATVSLĐ. Công ty luôn cố gắng để NLĐ được làm quen với môi trường làm việc ở từng bộ phận nhằm giúp mỗi NLĐ được làm việc trong môi trường an toàn nhất.

Anh Nguyễn Văn Mỹ, NLĐ Công ty TNHH Thép Tung Ho Việt Nam cho biết: “Làm việc trong môi trường trực tiếp sản xuất nên chúng tôi coi việc thực hiện nghiêm túc các quy định ATVSLĐ là nhiệm vụ “sống còn”. Ai cũng phải tự rèn cho mình ý thức chấp hành nghiêm túc để bảo vệ mình và những người khác, hạn chế thấp nhất những rủi ro trong công việc”.

Tương tự, tại các DN vừa được UBND tỉnh tặng Bằng khen trong công tác ATVSLĐ như: Công ty TNHH Ống thép hàn xoắn Nippon Steel Việt Nam, Công ty TNHH Dịch vụ Năng lượng GE PMTP, Công ty TNHH NS BlueScope Việt Nam… NLĐ cũng thường xuyên được quán triệt về quy trình, quy định ATVSLĐ và bảo đảm môi trường làm việc an toàn.

Đầu tư cho ATVSLĐ để hạn chế rủi ro thấp nhất

Hoạt động trong lĩnh vực may xuất khẩu, Công ty CP May Vũng Tàu (KCN Đông Xuyên, TP.Vũng Tàu) đã đầu tư 1,5 tỷ đồng hệ thống làm mát cho toàn bộ nhà xưởng. Không gian làm việc đông người, chứa nhiều vật liệu vải, phụ kiện, khối lượng công việc lớn... dễ khiến công nhân mệt mỏi. Trước thực trạng đó, công ty đã đầu tư cải thiện môi trường làm việc cho công nhân. DN đã trang bị hàng trăm chiếc quạt cũng như bố trí máy hút ẩm tạo môi trường làm việc thoáng đãng phục vụ cho công nhân các chuyền may và các bộ phận khác.

Qua số liệu báo cáo công tác ATVSLĐ của năm 2023 cho thấy các DN, cơ sở sản xuất kinh doanh đã quan tâm thực hiện nghiêm túc các nội dung về ATVSLĐ như: tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho 87.143 người lao động; kiểm định 77.326 máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; bồi dưỡng bằng hiện vật cho 40.976 người; tiến hành kiểm tra đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại đã được nhận diện trong năm 11.669 yếu tố và được cải thiện 10.340 yếu tố; chi phí thực hiện kế hoạch ATVSLĐ là hơn 1 ngàn tỷ đồng, tổng số mẫu quan trắc môi trường lao động 77.822 mẫu…

Cùng với quan tâm thực hiện nghiêm túc các nội dung về ATVSLĐ, các DN cũng tiến hành các biện pháp về công nghệ, kỹ thuật nhằm loại trừ, giảm thiểu yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc, cải thiện điều kiện lao động, chăm sóc sức khỏe cho NLĐ. Theo thống kê của Sở LĐTBXH, năm 2023, các DN trên địa bàn tỉnh đã dành hơn 1 ngàn tỷ đồng đầu tư trang thiết bị, kiểm định máy móc, khám sức khỏe, bồi dưỡng cho NLĐ… Từ các đợt thanh, kiểm tra về ATVSLĐ của đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh cho thấy với mục tiêu sản xuất bền vững, nhiều DN đã chú trọng thực hiện nghiêm công tác bảo đảm ATVSLĐ trong quá trình tổ chức sản xuất. Đặc biệt là tổ chức huấn luyện an toàn lao động, đo quan trắc môi trường và kiểm định nghiêm ngặt các thiết bị sản xuất cũng như thành lập bộ phận an toàn vệ sinh viên theo dõi quy trình sản xuất, nhắc nhở công nhân lao động nâng cao ý thức làm việc an toàn, đúng quy định.

Ông Trần Quốc Khánh, Giám đốc Sở LĐTBXH, Phó Chủ tịch Hội Đồng ATVSLĐ tỉnh cho biết, việc chấp hành chính sách, pháp luật ATVSLĐ của các cấp, các ngành, người sử dụng lao động, NLĐ ngày càng tốt hơn. Công tác quản lý nhà nước về ATVSLĐ được các cấp, ngành, địa phương quan tâm, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành; công tác thông tin tuyên truyền được triển khai với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực. Việc tiến hành các biện pháp về công nghệ, kỹ thuật nhằm loại trừ, giảm thiểu yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc, cải thiện điều kiện lao động, chăm sóc sức khỏe cho NLĐ được nhiều DN quan tâm và đầu tư.

Bài, ảnh: NHÃ UYÊN