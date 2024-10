An Ngãi ra quân làm vệ sinh môi trường

Sáng 26/10, UBND xã An Ngãi (huyện Long Điền) đồng loạt ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường trên địa bàn 5 ấp: An Thạnh, An Bình, An Hòa, An Lộc và An Phước.

Theo đó, hơn 150 cán bộ, công chức, Đoàn thanh niên, người dân xã An Ngãi đã chia thành nhiều nhóm tiến hành vệ sinh, phát quang bụi rậm, dọn dẹp tại tuyến đường (Tỉnh lộ 44A, Tỉnh lộ 44B, QL 55…), khu vực công cộng, sân vui chơi cộng đồng trên địa bàn; rác thải được thu gom, tập kết tại các điểm theo quy định.

Xã An Ngãi dọn dẹp VSMT chuẩn bị cho lễ công bố huyện Long Điền đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Ông Lương Tuấn Hải, Phó Chủ tịch UBND xã An Ngãi cho biết, hoạt động ra quân vệ sinh môi trường có ý nghĩa thiết thực kêu gọi nâng cao ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường luôn sạch đẹp cho người dân địa phương, tạo môi trường sống an toàn; chào mừng huyện Long Điền đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Tin, ảnh: ĐINH HÙNG