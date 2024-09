Số ca mắc tay chân miệng giảm mạnh

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, 8 tháng đầu năm 2024, khu vực phía Nam đã ghi nhận hơn 32 ngàn ca bệnh tay chân miệng (TCM), giảm 40% so với cùng kỳ năm 2023. Cả khu vực chỉ có 1 ca tử vong do bệnh TCM, giảm 11 ca so với năm ngoái.

Trong đó, trên địa bàn tỉnh ghi nhận hơn 1.170 ca TCM, giảm 44,7% so với cùng kỳ kỳ năm trước, nhưng tăng 1,7% so với giai đoạn 5 năm (2018-2021). Số ca TCM xuất hiện tại tất cả các huyện, thị xã, thành phố và không có trường hợp tử vong.

Dù số ca TCM giảm mạnh, tuy nhiên, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khuyến cáo, bệnh TCM chưa có vắc xin phòng bệnh. Người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh như: rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước nhiều lần trong ngày; thực hiện tốt vệ sinh ăn uống; thường xuyên lau sạch các bề mặt, dụng cụ tiếp xúc hàng ngày; không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ bệnh; sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh…

HỒNG PHƯƠNG