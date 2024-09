Sáng tạo những mô hình dân vận khéo hữu ích

Năm 2024, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cơ quan, đơn vị, địa phương của TP.Vũng Tàu tiếp tục lan tỏa với nhiều cách làm hay, thiết thực vì lợi ích cho người dân.

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Chủ tịch UBND phường 11 tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng thực hiện dự án đường Hàng Điều 4.

Tạo sân chơi cộng đồng phục vụ người dân

Cuối tháng 8/2024, người dân KP.2 (phường 10, TP.Vũng Tàu) háo hức khi một bãi rác tự phát dọc bờ kênh thoát nước ở số 780/8 Bình Giã được dọn dẹp sạch sẽ. Thay vào đó là khu vui chơi, tập luyện thể thao rất hữu ích.

Giữa khoảng không gian rộng lớn, rất đông trẻ em, người dân đến tập thể thao trên những thiết bị tập xoay tay, xoay chân, tập lưng, tập xà đơn, đu quay... Nơi đây còn được trồng nhiều hoa, cây cảnh xanh mát, tạo nơi vui chơi, giải trí thoải mái cho người dân.

Thành quả đó là nhờ sự kiên trì, quyết tâm chỉnh trang phố phường của cán bộ khu phố, cùng sự chung tay của đảng viên, người dân trong thực hiện mô hình dân vận khéo “Biến bãi rác thành khu tập thể thao”, triển khai vào tháng 4/2024. Thực hiện mô hình, Tổ dân vận KP.2 (phường 10) đã ra quân dọn rác, thu gom xà bần, san lấp mặt bằng, kè lại bờ kênh, trồng cây hoa, xanh. Sau khi có mặt bằng đẹp, Tổ dân vận KP.2 đã vận động cán bộ, đảng viên, người dân đóng góp kinh phí hơn 62 triệu đồng để mua thiết bị thể thao phục vụ người dân.

Đến tập thể dục, bà Trần Thị Hòa (tổ 8, KP.2, phường 10) nói: “Có sân tập thể thao, bà con rất phấn khởi. Tôi cảm ơn cán bộ khu phố đã quan tâm, để chúng tôi có nơi rèn luyện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống”.

Ông Phạm Văn Phương, Bí thư Chi bộ KP.2 (phường 10) cho biết: “Việc triển khai mô hình dân vận khéo này được sự đồng lòng cán bộ, đảng viên và bà con Nhân dân. Thời gian tới, khu phố sẽ nhân rộng cách làm này đến 31 tổ dân phố để xây dựng khu phố ngày càng xanh, sạch, đẹp. Đồng thời, tạo thêm những điểm nơi sinh hoạt cộng đồng để bà con gắn kết sau thời gian lao động”.

Người dân ở khu phố 2 (phường 10) vui chơi, tập luyện thể thao ở sân tập thể thao công cộng do khu phố xây dựng.

Sôi nổi thi đua làm dân vận khéo

Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2024, từ đầu năm đến nay, các cơ quan, đơn vị, xã, phường và từng khu phố, thôn trên địa bàn TP.Vũng Tàu đã triển khai nhiều dân vận mô hình khéo nổi bật, đạt hiệu quả cao và lan tỏa. Như UBND phường 11 đã thực hiện hiệu quả mô hình dân vận khéo “Khéo léo trong vận động, linh hoạt trong cách làm”.

Triển khai mô hình, UBND phường đã tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ, tuyên truyền và đối thoại với người dân thuộc diện thu hồi mặt bằng các dự án đầu tư công. Đồng thời, lãnh đạo, cán bộ, công chức phường đã kiên trì đến các hộ để ghi nhận thực tế, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng. Với những hộ đã có quyết định cưỡng chế, phường luôn cố gắng tuyên truyền, giải thích và vận động họ tự nguyện tháo dỡ kiến trúc, vật dụng để tránh bị cưỡng chế. Nhờ cách làm khéo léo và linh hoạt nên hầu hết các dự án được người dân đồng thuận. Điển hình, 6 tháng năm 2024, phường đã vận động được 40 trường hợp tự nguyện bàn giao mặt bằng mà không phải cưỡng chế.

Việc triển khai công tác dân vận chính quyền gắn với thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” cũng được các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố và UBND các phường, xã chú trọng thực hiện hiệu quả. Cụ thể, từ đầu năm 2024 đến nay, các cơ quan, đơn vị đã triển khai 53 mô hình dân vận khéo hiệu quả về cải cách hành chính như: Trao kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà ngoài giờ hành chính, Ngày thứ Hai không viết-ngày thứ Sáu không hẹn, 1 gặp 3 thông; Ngày thứ Sáu trực truyến, Công dân số... Qua đó, đã góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, giải quyết hồ sơ nhanh, thuận tiện, đã mang lại sự hài lòng cao của người dân, DN.

Theo ông Hoàng Đình Kê, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Vũng Tàu cho biết, năm 2024, phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được thành phố duy trì thực hiện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, chỉnh trang đô thị... Nhiều cơ quan, đơn vị, xã, phường hay ở các khu phố đã sáng tạo nhiều mô hình hay, thiết thực, có sức lan tỏa. Qua đó, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đóng góp vào thực hiện thành công các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của TP.Vũng Tàu.

Bài, ảnh: THI PHONG