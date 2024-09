Những điều nên làm dịp Tết Trung thu theo phong tục truyền thống

Tết Trung thu theo âm lịch là ngày Rằm tháng 8 hằng năm, đây là ngày Tết của trẻ em và còn được gọi là Tết Rằm tháng Tám, Tết hoa đăng, Tết trông Trăng, Tết đoàn viên, Tết thiếu nhi.

Nếu đang độc thân nên đeo vòng dây cát tường.

Tết Trung thu năm 2024 sẽ diễn ra vào ngày 15/8 âm lịch, theo dương lịch sẽ là thứ Ba ngày 17/9.

Trẻ em thường trông đợi ngày này vì thường được người lớn tặng đèn ông sao, đèn cá chép, đèn kéo quân, mặt nạ và được ăn bánh nướng, bánh dẻo; là dịp thể hiện lòng biết ơn đến tổ tiên, ông bà. Theo truyền thống có những điều nên làm trong ngày Tết Trung thu.

Tết Trung thu là ngày Tết đoàn viên, vì thế bạn nên dành thời gian để về thăm bố mẹ. Quan tâm bố mẹ nhiều hơn, dành những lời yêu thương, những hành động đẹp để bày tỏ lòng biết ơn đối với đấng sinh thành.

Dân gian quan niệm rằng màu sắc ảnh hưởng đến việc thu hút xui xẻo và may mắn. Do đó, vào dịp Tết Trung thu mọi người nên tránh mặc các trang phục tối màu như xám hoặc đen. Vì những trang phục này sẽ đem đến những điều xui rủi. Thay vào đó bạn có thể mặc màu đỏ và màu vàng để tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc, thịnh vượng, tránh khỏi những điềm xui cho nửa năm sắp đến.

Nếu bạn vẫn còn độc thân và muốn tìm một nửa còn lại của mình, bạn nên chuẩn bị một vòng dây cát tường màu đỏ. Bạn có thể đeo ở cổ tay, cổ chân, và lưu ý là nam đeo ở bên trái, nữ bên phải.

Ngày Rằm, bạn có thể phóng sinh để tăng phúc phần. Ngoài ra, giúp đỡ những người khó khăn ngay cạnh mình cũng chính là hành thiện.

Vào ngày Rằm tháng 8 âm lịch, trước khi đi chơi, bạn nên thắp hương bàn thờ tổ tiên. Trung thu là tết của tình thân, vì vậy việc thắp một nén hương là nhớ về tổ tiên, nhớ về cội nguồn là bản sắc của người Việt Nam.

Ngoài ra, Tết Trung thu là dịp lễ hội mang ý nghĩa sum họp gia đình và tôn vinh các giá trị truyền thống. Vì vậy, việc giữ gìn phẩm cách và cách ứng xử lịch sự là điều quan trọng.

Theo quan niệm dân gian, việc nói tục, chửi bậy trong ngày Tết Trung thu không chỉ làm mất đi không khí thiêng liêng của ngày lễ mà còn có thể mang lại điều không may cho bản thân và gia đình.

Tin, ảnh: HẠNH NGUYÊN