Nhặt được của rơi, trả người đánh mất

Ngày 17/9, Công an TT.Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc) cho biết đã bàn giao chiếc ví do anh N.M.D. (SN 1992, ngụ TT.Phước Bửu) đánh rơi được anh Lê Đình Sáng nhặt, giao nộp cho công an.

Anh Lê Đình Sáng trên đường đi làm đã nhặt được ví đánh rơi và bàn giao cho cơ quan công an.

Trước đó, chiều 16/9, anh Sáng trên đường đi làm tại QL55 (TT.Phước Bửu) thì nhặt được chiếc ví da, bên trong có hơn 4 triệu đồng cùng các giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng mang tên anh N.M.D.

Sau đó, anh Sáng đã trình báo Công an TT.Phước Bửu và giao nộp nhằm tìm người đánh rơi. Công an TT.Phước Bửu đã tiến hành xác minh chủ sở hữu và liên lạc anh D. đến nhận lại tài sản.

Hành động của anh Sáng là một nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn sâu sắc, rất xứng đáng được biểu dương, cần lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

TRẦN TIẾN