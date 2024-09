Nặng lòng vì người nghèo

Gắn bó với công tác mặt trận gần 20 năm, ông Vòng Quốc Dũng, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Phước Hưng, huyện Long Điền luôn trăn trở, tìm cách thức phù hợp nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Ông Vòng Quốc Dũng thăm hỏi bà Nguyễn Thị Đan.

Lắng nghe nguyện vọng người dân

“Mấy hôm nay mưa nhiều, bán buôn có ổn không cô?”, ông Dũng cất tiếng hỏi khi tới cửa nhà bà Nguyễn Thị Đan (ấp Hải Lâm, xã Phước Hưng). Bà Đan đang lúi húi ép mía cho khách, nghe tiếng hỏi liền vồn vã trả lời: “Cũng ổn chú à! Thời tiết nắng nóng nên bà con ủng hộ, tôi bán lai rai. Cảm ơn MTTQ xã đã hỗ trợ kịp thời, giúp tôi có nguồn thu nhập ổn định”.

Bà Đan năm nay 66 tuổi, sức khỏe yếu, sống một mình. Chồng mất đã 20 năm, bà làm thuê, làm mướn nuôi 2 con nên cái nghèo đeo bám. Căn nhà bà đang ở, cũng là nhà tình thương do địa phương xây tặng. 2 cô con gái trưởng thành, lập gia đình, hoàn cảnh khó khăn, cũng không giúp được mẹ nhiều. Mấy năm trước, bà Đan bị ngã khi đang đi làm thuê, khiến đôi chân yếu hẳn, lưng thường xuyên đau khi trái gió trở trời. Cuộc sống càng thêm khó khăn vì bà không có sức đi làm thuê như trước.

Sau nhiều lần tới thăm hỏi, tìm hiểu nguyện vọng của bà Đan, ông Dũng đề xuất, trích từ Quỹ "Vì người nghèo" của xã, hỗ trợ bà xe bán nước mía, đặt trước cửa nhà. Một năm qua, xe nước mía tạo sinh kế, giúp bà thoát nghèo bền vững.

Ngoài bà Đan, nhiều trường hợp khác trên địa bàn xã Phước Hưng như: bà Huỳnh Thị Cúc (ấp Phước Lộc), anh Vũ Ngọc Tùng (ấp Hải Sơn)… đều được MTTQ xã Phước Hưng quan tâm, hỗ trợ sinh kế, trao vốn kịp thời giúp họ có thu nhập ổn định. Thỉnh thoảng, ông Dũng lại tới thăm, động viên giúp các trường hợp này tích cực vượt qua khó khăn.

Với những nỗ lực của mình, nhiều năm qua, ông Vòng Quốc Dũng nhận được nhiều khen thưởng như: Bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích trong công tác vận động hiến máu tình nguyện (2019), Bằng khen của UBMTTQ Việt Nam tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” (2021), Bằng khen của UBMTTQ Việt Nam tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận (2023)…

Nói cho dân hiểu và làm cho dân tin

Ông Dũng sinh năm 1985, dân tộc Nùng. Ông về công tác tại UBMTTQ xã Phước Hưng huyện Long Điền từ năm 2005 đến nay. Năm 2024, ông được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã.

Đối với ông, để được nhân dân tin yêu và ủng hộ, người cán bộ mặt trận phải đi đầu trong mọi hoạt động, thường xuyên dành thời gian xuống địa bàn, đến từng hộ gia đình để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, biết nghe dân nói, nói cho dân hiểu và làm cho dân tin. Từ đó mới tập hợp được quần chúng, xây dựng sự đoàn kết vững chắc từ mỗi khu dân cư, ngõ xóm.

Ðồng thời, kiến nghị, đề xuất cấp ủy, chính quyền có các giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ người dân, nhất là đối với các gia đình chính sách, hộ nghèo. Vì vậy, trong triển khai vận động các phong trào, các mô hình mà ông khởi xướng, đều gắn với tình hình thực tế, được các đồng nghiệp và Nhân dân tin yêu, hưởng ứng.

Thời gian qua, ông Dũng đã phối hợp các khu dân cư vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia xây dựng xã nông thôn mới: vận động các khu dân cư gần 40 triệu đồng gắn camera tại các tuyến đường liên tổ; tổ chức hẻm giao thông an toàn; tuyến đường cờ kiểu mẫu...

Đặc biệt, trong công tác giảm nghèo, ông Dũng chủ động, phối hợp với các tổ chức tôn giáo, nhà hảo tâm, thực hiện nhiều mô hình hay. Điển hình như vận động Nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo; gặp gỡ, trao đổi thông tin và phối hợp các giáo xứ tuyên truyền vận động giáo dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chung tay xây dựng nông thôn mới.

Hàng năm, ông vận động, tiếp nhận hơn 130 triệu đồng Quỹ “Vì người nghèo” xã. Từ nguồn quỹ này, MTTQ xã tặng hàng trăm con gà giống, hỗ trợ đột xuất hộ nghèo, hộ khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo, trao sinh kế cho 23 hộ, tổ chức phiên chợ 0 đồng…

“Bằng tâm huyết và sự mẫu mực của mình, ông Dũng đã phát huy tính đoàn kết trong thực hiện các nhiệm vụ chăm lo an sinh, an dân. Các mô hình do ông Dũng khởi xướng cũng ngày càng phát huy hiệu quả. MTTQ trở thành nơi uy tín kết nối sự chung sức đồng hành của các nhà hảo tâm giúp đỡ cho người yếu thế”, ông Lê Minh Hải, Chủ tịch UBND xã Phước Hưng nhận xét.

