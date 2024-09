Kiểm tra an toàn thực phẩm các cơ sở kinh doanh

Sáng 12/9, Đoàn liên ngành kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh do bác sĩ Tiêu Văn Linh, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về ATTP tại 2 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm gồm: Hộ kinh doanh Nam Phong (tổ 23, KP.Hiệp Hòa, TT.Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ) và Hộ kinh doanh bánh Gia Hân (20 Nguyễn Hữu Thọ, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa).

Thành viên Đoàn liên ngành kiểm tra ATTP tỉnh kiểm tra việc chấp hành các quy định về ATTP tại Hộ kinh doanh Nam Phong.

Kiểm tra thực tế, Đoàn đánh giá cao 2 cơ sở nói trên đã chấp hành đúng quy định của pháp luật về ATTP. Đơn vị có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, có bản đăng ký bảo đảm ATTP, người lao động được kiểm tra sức khỏe và tập huấn kiến thức về ATTP. Nguyên liệu thực phẩm có hợp đồng về nguồn cung cấp. Khu vực và các đồ dùng, dụng cụ dùng để sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm của 2 cơ sở được sắp xếp, gọn gàng và sạch sẽ, bảo đảm ATTP…

TUỆ LÂM