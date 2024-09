Hơn 300 ngàn học sinh tưng bừng khai giảng năm học mới

Sáng nay (5/9), cùng với 23 triệu HS trên cả nước, hơn 300 ngàn HS và 20 ngàn cán bộ quản lý, GV, nhân viên các cấp học từ MN tới phổ thông trên địa bàn tỉnh tưng bừng khai giảng năm học mới 2024-2025.

Các đại biểu dự lễ khai giảng tại Trường THPT Trần Nguyên Hãn (TP.Vũng Tàu). Ảnh: VÂN ANH

Đại biểu dự lễ khai giảng tại Trường THPT Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc). Ảnh: NHẬT LINH

Đại biểu dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Vũng Tàu (TP.Vũng Tàu). Ảnh: KHÁNH CHI

Ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh chúc mừng thầy và trò trường THPT Trần Nguyên Hãn bước vào năm học mới 2024-2025. Ẩnh: VÂN ANH

Ông Nguyễn Văn Xinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng thầy trò Trường THPT Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc). Ảnh: NHẬT LINH

Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng thầy trò Trường THPT Vũng Tàu (TP.Vũng Tàu). Ảnh: KHÁNH CHI

Ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu chúc mừng thầy trò Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (TP.Vũng Tàu) nhân dịp khai giảng năm học mới. Ảnh: MẠNH THẮNG.

Ông Trần Văn Tuấn, Bí thư Thành ủy Bà Rịa dự lễ khai giảng tại trường MN Phước Nguyên (TP.Bà Rịa). Ảnh: TUYẾT MAI

Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn. Ảnh: HOÀNG HƯỜNG

Bà Lương Thị Lệ Hằng, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tặng hoa chúc mừng đại diện Học viện Anh Quốc. Ảnh: HUYỀN TRANG.

Ông Mai Minh Quang, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tặng hoa chúc mừng thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh trong lễ khai giảng. Ảnh: MẠNH QUÂN.

Năm học 2024-2025, toàn tỉnh có 463 trường MN, TH, THCS, THPT và 6 Trung tâm GDTX.

Năm học này, cấp MN có khoảng 12.988 trẻ nhà trẻ/581 lớp và 55.419 trẻ mẫu giáo/1.928 lớp. Cấp TH có 113.168 HS/3.164 lớp; cấp THCS có 86.297 HS/2.118 lớp; THPT có 39.948 HS/1.012 lớp.

Các em học sinh trường THPT Trần Nguyên Hãn (TP.Vũng Tàu) rạng rỡ bước vào năm học mới 2024-2025.

Không khí phấn khởi trong lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (TP.Vũng Tàu). Ảnh: BẢO KHÁNH

Các nữ sinh Trường THPT Châu Thành (TP.Bà Rịa) tươi tắn chào đón năm học mới. Ảnh: QUANG VINH

HS Trường THPT Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc) rạng rỡ trong ngày đầu tiên của năm học mới. Ảnh: NHẬT LINH

Các em HS Trường THCS Nguyễn An Ninh (TP.Vũng Tàu) phấn khởi đón chào năm học mới.

Niềm vui của cô và trò Trường MN Hương Sen (TP.Vũng Tàu) trong ngày khai giảng năm học mới.

Lễ khai giảng đầy phấn khởi và rực rỡ sắc màu.

Học sinh Trường THPT Vũng Tàu (TP.Vũng Tàu) hát quốc ca trong lễ khai giảng năm học mới 2024-2025. Ảnh: KHÁNH CHI

Trong sáng nay, các cơ sở giáo dục MN đã tổ chức khai giảng năm học mới 2024-2025 dưới hình thức “Ngày hội đến trường của bé” một cách linh hoạt, sáng tạo, nội dung phù hợp đặc điểm tâm lý của trẻ.

Cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức khai giảng năm học mới 2024-2025 gồm phần “Lễ” và phần “Hội” một cách trang trọng, an toàn. Các cơ sở giáo dục không tổ chức thả bóng bay và không sử dụng chai nước dùng 1 lần theo đúng chỉ đạo của Sở GD-ĐT.

Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn thực hiện nghi thức đón HS lớp 10. Ảnh: HOÀNG HƯỜNG

Trường TH Nguyễn Viết Xuân (TP.Vũng Tàu) chào đón các em HS buớc vào năm học mới. Ảnh: HUYỀN TRANG

Cô và trò Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh chào đón năm học mới. Ảnh: MẠNH QUÂN

Bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, năm học 2024-2025 này, ngành giáo dục đào tạo tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu, nhằm triển khai cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về GD-ĐT.

Tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch hành động của UBND tỉnh về thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Rợp cờ đỏ sao vàng chào đón năm học mới tại Trường Đinh Tiên Hoàng (TP.Vũng Tàu). Ảnh: BẢO KHÁNH.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Châu Thành (TP.Bà Rịa). Ảnh: QUANG VINH

Các bé Trường MN Ánh Dương (TP.Vũng Tàu) rạng rỡ trong Ngày hội đến trường.

Các bé tham gia múa, hát trong "Ngày hội bé đến trường" của Trường MN Hương Sen (TP.Vũng Tàu).



Song song với đó, ngành triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm học 2024-2025.

Trong đó, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục theo hướng thực chất và bền vững, tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn.

Ngành cũng quan tâm xây dựng trường chuẩn quốc gia để nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục; tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp học, nâng cao hiệu quả công tác xóa mù chữ. Đặc biệt là tiếp tục thực hiện đổi mới công tác quản trị, tăng quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục phổ thông.

Ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Trần Nguyên Hãn (TP.Vũng Tàu). Ảnh: VÂN ANH

Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Ảnh: HOÀNG HƯỜNG

Cô Nguyễn Thị Huế, Hiệu trưởng Trường THPT Vũng Tàu (TP.Vũng Tàu) đánh trống khai giảng năm học mới 2024-2025. Ảnh: KHÁNH CHI

Tại lễ khai giảng năm học mới, ông Nguyễn Văn Ba, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT trao Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia cấp độ 3 cho lãnh đạo Trường THPT Châu Thành (TP.Bà Rịa). Ảnh: QUANG VINH

Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà các HS của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đạt kết quả cao các khối thi trong Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2024. Ảnh: HOÀNG HƯỜNG

Ông Nguyễn Hữu Tâm, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (Sở GD-ĐT) trao Giấy khen cho các thầy cô giáo có thành tích xuất sắc trong công tác tại Trường THPT Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc). Ảnh: NHẬT LINH

Cùng với đó là duy trì kỷ cương, nền nếp trường, lớp học; tăng cường an ninh, an toàn trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn lành mạnh, dân chủ, kỷ cương.

Chú trọng xây dựng văn hóa học đường, giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất, y tế trường học cho học sinh.

Nhân dịp khai giảng năm học mới, đại diện Trường TH Chí Linh (TP.Vũng Tàu) trao quà cho HS có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NGUYỄN MINH

Giáo viên chủ nhiệm cài hoa lên áo chào đón HS lớp 10 Trường THPT Châu Thành (TP.Bà Rịa). Ảnh: QUANG VINH

Trẻ tham gia chơi trò chơi kéo co trong "Ngày hội bé đến trường" của Trường MN Hương Sen (TP.Vũng Tàu).



Một tiết mục văn nghệ của Trường TH Quang Trung (TP.Vũng Tàu) trong lễ khai giảng năm học mới 2024-2025.

Đồng thời, triển khai thực hiện chương trình GDPT 2018 theo đúng lộ trình. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đội ngũ để triển khai đối với các lớp 5, 9 và 12. Nâng cao chất lượng các kỳ thi, kiểm tra, đánh giá, đặc biệt là kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025…

