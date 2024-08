Vũng Tàu hoàn thành các công trình trang trí lễ 2/9

Tin từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP.Vũng Tàu, trong dịp Quốc khánh 2/9, TP.Vũng Tàu đã chuẩn bị số lượng lớn hoa, cây cảnh trang trí công viên, hoa viên, dải phân cách, vòng xoay và vỉa hè các tuyến đường trên địa bàn.

Cụ thể, có 5.062 giỏ hoa các loại được trang trí trên các tuyến đường từ cầu Cỏ May vào các tuyến trung tâm thành phố. Riêng mô hình tại dải phân cách đường Võ Nguyên Giáp, đầu cầu Cỏ May được trang trí với 3.974 giỏ hoa tươi.

Ngoài hoa tươi, TP.Vũng Tàu cũng trang trí thêm điện chiếu sáng dưới hàng me tây dải phân cách đường 3/2 (đoạn từ ngã tư Nguyễn Hữu Cảnh - 3/2 đến cổng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) và dải phân cách đường Nguyễn An Ninh (đoạn từ vòng xoay Nguyễn An Ninh - 3/2 đến đường Thùy Vân).

Mô hình hoa tại hoa viên Quang Trung với bộ chữ “Vũng Tàu chào mừng Quốc khánh 2/9” và hơn 8.000 giỏ hoa các loại. Ảnh: Hữu Tài

Điểm nhấn của công trình trang trí đô thị dịp lễ 2/9 năm nay là mô hình hoa tại hoa viên Quang Trung. Theo đó, mô hình được trang trí bằng khung thép có bộ chữ “Vũng Tàu chào mừng Quốc khánh 2/9” và mô hình ngôi sao bằng mica hộp có gắn đèn; 2 mô hình nhà cao tầng bằng alu màu; 4 mô hình pháo bông.

Các mô hình này được gắn 8.063 giỏ hoa tươi các loại như cẩm tú cầu; dừa cạn hồng đậm; cúc pico hồng; cúc pico vàng; trạng nguyên đỏ; mào gà đỏ; cúc nhám nhiều; sao nhái vàng cam…

Ngoài trang trí hoa, cây cảnh, TP. Vũng Tàu cũng đã chỉnh trang đèn đường, trang trí cờ, phướn tại các tuyến đường trung tâm thành phố và cờ Tổ quốc tại khu vực đầu cầu Cỏ May, cột cờ - Bãi Sau...

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Vũng Tàu, tất cả các hạng mục thi công hoàn thành vào ngày 31/8 để thành phố sạch đẹp, khang trang đón khách du lịch và phục vụ người dân địa phương.

QUANG VŨ