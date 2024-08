Trao nhà tình nghĩa cho cựu Công an Nhân dân

Ngày 16/8, Công an TP.Bà Rịa tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa đã sửa chữa xong cho ông Nguyễn Văn Thành, Hội viên Hội cựu CAND TP Bà Rịa. Căn nhà có diện tích khoảng 100m2, kinh phí sửa chữa 40 triệu đồng do cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Bà Rịa đóng góp. Ngoài ra, Công an TP.Bà Rịa tặng 15 triệu đồng tiền mặt cho gia đình ông Thành.

Đại diện lãnh đạo Công an TP.Bà Rịa trao xe điện và xe đạp cho gia đình bà Lê Thị Vạn.

Dịp này, Công an TP.Bà Rịa tặng 1 xe điện ba bánh, 1 xe đạp điện cho gia đình bà Lê Thị Vạn là vợ của liệt sĩ Công an Lê Văn Đương (Công an huyện Châu Thành, nay là TP.Bà Rịa) tại ấp Bắc 2, xã Hòa Long, phục vụ đi lại.

Tin, ảnh: ANH VŨ