Ký kết phối hợp tìm kiếm, cứu nạn

Chiều 29/8, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (BTL Vùng CSB 3) tổ chức hội nghị ký kết phối hợp với Cảng vụ Hàng hải các tỉnh, thành: Nha Trang, Bình Thuận, Vũng Tàu, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp; ký kết phối hợp với Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV, trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chuyên ngành.



BTL Vùng CSB 3 ký kết chương trình phối hợp giữa đơn vị và Cảng vụ Hàng hải các tỉnh, thành.

Quy chế phối hợp tập trung vào các nội dung: Phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thu nhận trao đổi thông tin và hỗ trợ nhau trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải, phòng chống cháy nổ, tìm kiếm, cứu nạn trên biển, phòng ngừa ô nhiễm môi trường biển; Thực hiện phương châm 4 tại chỗ trong hoạt động phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên vùng biển trách nhiệm; Phối hợp tuyên truyền ngư dân, các chủ tàu và người đi biển nâng cao nhận thức về đảm bảo an toàn sinh mạng, phương tiện trong các hoạt động hàng hải và các hoạt động khác diễn ra trên biển...

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH