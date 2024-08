Cần hơn 10 ngàn lao động nhưng nguồn tuyển khó khăn

Đây là thông tin từ các DN cũng như từ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh về nhu cầu lao động. Bởi thời điểm này, các DN đang bước vào cao điểm sản xuất để đáp ứng tiến độ cho các đơn hàng giai đoạn cuối năm…

Người lao động tìm việc tại phiên giao dịch việc làm lần thứ IV.

Chật vật tuyển lao động

Nhiều DN tại các KCN trên địa bàn tỉnh đang chật vật tuyển lao động. Bà Trương Thị Quỳnh An, Giám đốc nhân sự Công ty TNHH Greentech Headgear (KCN Châu Đức, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức) cho biết, nhà máy cần khoảng 300 - 500 công nhân may để đáp ứng tình hỉnh sản xuất. Khó khăn của DN là nguồn lao động biến động lớn do lao động thường xuyên nhảy việc.

Chưa kể, lao động ở nhà máy chủ yếu người địa phương (chiếm 75% tổng lao động) nên vào mùa vụ họ có thể tự ý nghỉ việc để lo thu hoạch. Ví dự như đầu tháng chúng tôi tuyển được 300 lao động thì cuối tháng có khoảng 100 người xin nghỉ việc. Thực trạng này đã ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.

Từ nay đến cuối năm, cơ khí cần khoảng 2.500 lao động. Trong ảnh: Người lao động Doanh nghiệp Chế xuất Nitori Việt Nam Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu (thuộc KCN Phú Mỹ3, TX.Phú Mỹ) trong giờ sản xuất.

Cũng đang bước vào cao điểm chuẩn bị cho hoạt động sản xuất kinh doanh cuối năm, đáp ứng tiến độ đơn hàng, Công ty TNHH Tsem Vina (TP.Vũng Tàu) cần tuyển gấp hơn 100 công nhân kỹ thuật. Trong đó chủ yếu cần thợ hàn, thợ lắp bậc 3, sơn… với mức lương từ 400 - 700 ngàn đồng/ngày. Ông Trần Văn Sỹ, Giám đốc Công ty cho biết: “Cùng với đăng thông tin trên nhiều kênh mạng xã hội thì chúng tôi còn tham gia phiên giao dịch việc làm để tìm người. Tuy nhiên, quá trình tuyển dụng từ đầu năm đến nay rất khó khăn. Để cung ứng lao động cho đối tác thì chúng tôi đang có phương án liên kết với trường nghề để đặt hàng đào tạo lao động”.

Trong khi đó, bà Phạm Thị Hồng Ngọc, phụ trách công tác nhân sự, Công ty TNHH Daeyung Ep Vina (KCN Mỹ Xuân B1 - Conac, TX.Phú Mỹ) cho biết, công ty chú trọng nhiều chế độ, phúc lợi tốt để thu hút người lao động. Điển hình như ưu tiên đào tạo cho người chưa có kinh nghiệm, bảo đảm chế độ bảo hiểm, tiền chuyên cần, xăng xe, tiền thuê nhà… Công ty sẽ tạo điều kiện cho người lao động khi ứng tuyển và bổ sung hồ sơ còn thiếu sau khi vào làm việc. Tuy nhiên, công ty vẫn khó tuyển dụng lao động.

Dù các DN đang cần tuyển số lượng lớn lao động nhưng có một nghịch lý trong tuyển dụng vẫn kéo dài là cung - cầu vẫn cách xa nhau. Tại phiên giao dịch việc làm diễn ra trong ngày 4/8, anh Đặng Quang Minh (phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu) cho biết, anh tốt nghiệp ngành logistic, Trường ĐH Tài chính Marketing. Anh từng tìm việc một vài nơi nhưng không có tính ổn định và có nhiều hạn chế vì vậy Minh tham gia phiên giao dịch với mong muốn chỉ cần mức lương khoảng 7 triệu đồng nhưng có cơ hội học hỏi kinh nghiệm và môi trường làm việc tốt.

Năm 2024, trung tâm sẽ tổ chức 12 phiên giao dịch việc làm. Trong đó có 3 phiên trực tuyến, 5 phiên trực tiếp, 1 ngày Hội việc làm và 3 phiên cho người hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Từ đầu năm đến nay, trung tâm đã tổ chức 3 phiên giao dịch việc làm trực tuyến dành cho người hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Việc đang chờ người

Thực tế cho thấy, nhiều DN có lượng đơn hàng dồi dào và cơ hội việc làm đang rộng mở với người lao động. Thị trường lao động trên địa bàn tỉnh bước sang quý II và thời điểm này đang sôi động hơn so với cùng kỳ năm 2023 khi nhu cầu nhân lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực, ngành nghề tăng.

Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, từ nay đến cuối năm nhu cầu tuyển dụng của DN lớn. Theo đó, Bà Rịa - Vũng Tàu cần hơn 10.000 lao động. Nhiều DN mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh cần nhiều lao động phục vụ sản xuất với nhu cầu tuyển dụng lớn.

Trong đó, riêng về cơ khí làm việc trong lĩnh vực dầu khí cần khoảng 2.000 - 2.500 lao động. Các ngành nghề may mặc cũng đang quay lại thị trường lao động tuyển dụng với số lượng lớn. Ngoài ra, lĩnh vực du lịch, dịch vụ như: nhân viên buồng, phòng; quản lý nhà hàng, khách sạn… cũng đang có nhu cầu tuyển dụng khá cao.

Doanh nghiệp may mặc cũng đang khát lao động dịp cuối năm. Trong ảnh: Người lao động Công ty TNHH Greentech Headgear (KCN Châu Đức, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức) trong giờ sản xuất.

Tỉnh tiếp tục phát triển kinh tế theo những định hướng, kế hoạch năm 2024. Do vậy, thị trường lao động có sự gia tăng theo hướng nhân lực chất lượng cao, công nhân kỹ thuật có tay nghề. Theo khảo sát, Bà Rịa - Vũng Tàu đang có nhiều dự án lớn của các nhà đầu tư nước ngoài, nhất là lĩnh vực dầu khí. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho nguồn lao động khan hiếm lại càng khan hiếm hơn.

Thời gian qua, để kết nối cung - cầu lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động kết nối, thông tin, tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động. Tại phiên giao dịch việc làm trực tiếp đầu tiên vào ngày 4/8 có 18 DN tham gia với nhu cầu tuyển dụng 4.076 lao động ở nhiều vị trí: lao động phổ thông, thợ hàn, lắp, chống ăn mòn, giàn giáo, nhân viên kinh doanh, trưởng phòng kinh doanh… Dự kiến, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức 8 phiên giao dịch việc làm, trong đó chú trọng tổ chức liên phường và ngày hội việc làm. Thông qua đó để tạo thuận tiện cho người lao động và DN gặp nhau.

