Thí điểm hoàn thiện hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe trong 1 giờ

Ngoài việc khám, chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng công an, Bệnh xá Công an tỉnh còn triển khai khám sức khỏe cho người dân và đổi giấy phép lái xe cho người dân trong 1 giờ đồng hồ.

Bác sĩ Bệnh xá Công an tỉnh, khám sức khỏe cho người dân để thực hiện cấp đổi GPLX.

Nhanh, tiện lợi

Bệnh xá Công an tỉnh là tuyến khám, chữa bệnh BHYT tương đương tuyến huyện, thực hiện chức năng, phạm vi hoạt động chuyên môn khám, chữa bệnh, kết hợp y học cổ truyền và hiện đại, với quy mô được Bộ Công an phân cấp chỉ tiêu. Bệnh xá thực hiện chức năng y tế dự phòng; chăm sóc, quản lý sức khỏe cán bộ, chiến sĩ; khám sức khỏe tuyển sinh, tuyển dụng, tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ CAND…

Ngoài ra, bệnh xá còn triển khai khám, cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho người lao động, HS, SV, người lái xe ô tô, mô tô; khám sức khỏe bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, xin việc, nhập học các trường, tham gia thi đấu các hoạt động thể dục thể thao; khám sức khỏe định kỳ cho người lao động tại các công ty, DN… Trung bình mỗi ngày bệnh xá khám cho 150-200 người.

Người dân cho biết, khám sức khỏe tại Bệnh xá Công an tỉnh rất thuận lợi, thời gian khám và nhận kết quả nhanh chóng. Ông Nguyễn Văn Sơn (phường 10, TP.Vũng Tàu) chia sẻ, ông cần hoàn thiện hồ sơ học lái xe ô tô nên đến Bệnh xá Công an tỉnh khám sức khỏe.

“Tôi rất hài lòng khi khám ở đây, các thủ tục khám được giải quyết nhanh chóng, thuận lợi, giúp tiết kiệm thời gian và công sức”, ông Nguyễn Văn Sơn nói.

Tương tự, bà Đỗ Thị Nga (phường Phước Trung, TP.Bà Rịa) cho biết, trước đây, bà thường khám bệnh ở một số cơ sở y tế công lập, nhưng do số lượng bệnh nhân đông nên phải chờ đợi lâu. Từ khi biết Bệnh xá Công an tỉnh có khám BHYT nên bà đã chuyển qua đây khám cho nhanh, không phải chờ đợi lâu.

“Tôi cảm thấy rất hài lòng khi khám bệnh ở đây, các bác sĩ rất nhiệt tình, chu đáo”, bà Đỗ Thị Nga nói.

Đổi giấy phép lái xe ngay tại bệnh xá

Chỉ trong 1 giờ đồng hồ, các khâu khám sức khỏe đổi GPLX hạng B2 của ông Huỳnh Tuấn Kiệt (xã Châu Pha, TX.Phú Mỹ) đã hoàn tất. Không những vậy, ông Kiệt còn được nhân viên y tế hỗ trợ khai báo đổi GPLX qua mạng ngay tại bệnh xá. Chưa đầy 20 phút các thủ tục khai báo đã xong.

“Thông thường muốn cấp đổi GPLX người dân phải khám sức khỏe, rồi mang hồ sơ đến bộ phận một cửa để làm thủ tục, qua nhiều khâu, rất mất thời gian. Nhưng tại Bệnh xá Công an tỉnh tôi được hỗ trợ khai báo đổi GPLX trực tuyến nên rất tiện lợi”, ông Kiệt phấn khởi nói.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phụ trách Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và Người lái (Sở GT-VT) cho biết, từ tháng 4/2024, Bệnh xá Công an tỉnh và Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh là 2 cơ sở được thí điểm triển khai đổi GPLX ngay tại cơ sở y tế. Tuy nhiên, hiện mới có Bệnh xá Công an tỉnh triển khai thí điểm mô hình này. Theo đó, công dân đến Bệnh xá Công an tỉnh sẽ được đơn vị hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình (mức độ 4) đổi GPLX và nhận GPLX mới tại nhà.

“Đây là thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GT-VT, nhưng người dân có thể ở tại cơ sở y tế và thực hiện thanh toán lệ phí qua mạng. Việc này giúp người dân không phải đi lại nhiều khi đổi GPLX”, ông Thắng cho biết.

Trung tá Nguyễn Viết Nam, Trưởng Bệnh xá Công an tỉnh chia sẻ, dữ liệu khám sức khỏe cho công dân khi đổi GPLX tại bệnh xá sẽ tích hợp dữ liệu lên cổng giám định BHYT và được đồng bộ trên cổng dịch vụ công quốc gia, phục vụ thủ tục cấp đổi, hỗ trợ người dân. Do đó, sau khi người dân đến khám sức khỏe, nhân viên y tế của bệnh xá sẽ hỗ trợ thực hiện khai báo miễn phí trên hệ thống. Vài ngày sau, GPLX được bưu điện chuyển phát về tận nơi, hoặc người dân có thể đến nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

“Từ tháng 4 đến nay, Bệnh xá Công an tỉnh đã tiếp nhận gần 200 hồ sơ người dân đến khám sức khỏe và cấp đổi GPLX online. Trong thời gian tới, Bệnh xá Công an tỉnh và Sở GT-VT sẽ tăng cường phối hợp để đẩy nhanh quá trình kết nối thông tin giúp quá trình khám cho người dân được nhanh và thuận tiện hơn”, Trung tá Nguyễn Viết Nam nói.

Bài, ảnh: TRÚC GIANG - MẠNH VŨ