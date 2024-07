Giúp dân khắc phục thiệt hại do dông lốc

Ngày 3/7, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký công văn đề nghị UBND TX.Phú Mỹ và UBND huyện Đất Đỏ khẩn trương huy động lực lượng khắc phục hậu quả mưa dông gây ra; động viên, chia sẻ với các gia đình bị thiệt hại, tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống; rà soát, thống kê thiệt hai do dông lốc gây ra trên địa bàn quản lý, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất vào 10 giờ ngày 4/7. UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thời tiết để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, người dân để chủ động phòng tránh. Tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa và biện pháp phòng, tránh, ứng phó các loại hình thiên tai. Khẩn trương rà soát, kiểm tra các điểm có nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp để khơi thông hạn chế ngập lụt. Đối với các khu vực nguy cơ sạt lở cao, chủ động di dời, sơ tán người dân đến các địa điểm an toàn. Sở NNPTNT khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quản lý các hồ chứa nước bố trí trực canh 24/24 giờ tại các hồ chứa nước, đập thủy lợi; thường xuyên theo dõi mực nước tại các hồ chứa thủy lợi để chủ động điều tiết phù họp, sẵn sàng các phương án, kịch bản để đảm bảo an toàn công trình và hạn chế ngập lụt cho vùng hạ du…