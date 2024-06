Vi phạm về quảng cáo ngoài trời còn phổ biến - Kỳ 1: Nhiều nguy cơ tiềm ẩn

Bảng, biển quảng cáo ngoài trời (QCNT) với đủ kích thước, không theo quy chuẩn, màu sắc bủa vây khắp các phố phường trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong những nguyên nhân làm mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ gây cháy nổ, tai nạn cho người đi đường.

Bảng quảng cáo trơ khung dọc đường Võ Nguyên Giáp, TP.Vũng Tàu.

Ẩn họa cháy nổ

Cách đây hơn 2 tuần, tại khu vực vòng xoay thuộc ấp Hải Lâm, xã Phước Hưng, huyện Long Điền đã xảy ra vụ cháy trụ bảng quảng cáo có nội dung tuyên truyền, cổ động. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời khống chế, không để đám cháy lan rộng.

Từ vụ cháy nói trên và một số vụ cháy bảng quảng cáo đơn lẻ khác đã dấy lên cảnh báo về nguy cơ cháy nổ bảng quảng cáo. Trên thực tế, nhiều nơi vẫn còn tràn lan bảng quảng cáo không theo quy chuẩn, đặc biệt là vi phạm quy định về bảo đảm an toàn.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại hầu hết các tuyến đường trong khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh, các hộ dân tận dụng mặt tiền để kinh doanh hoặc cho thuê kinh doanh. Các cửa hàng kinh doanh đều lắp đặt bảng quảng cáo nhưng có nhiều bảng quảng cáo không đúng quy chuẩn. Các bảng quảng cáo không đồng đều về kích cỡ; nhiều bảng quảng cáo nằm dưới đường dây điện trung thế, cáp viễn thông… nên nguy cơ chập điện gây cháy nổ luôn tiềm ẩn. Trong đó, các bảng quảng cáo đèn led đang thịnh hành hiện nay có nguy cơ cao về chập điện gây cháy nổ.

Hành vi vi phạm về quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn, màn hình chuyên quảng cáo có thể bị xử phạt lên đến 15 triệu đồng đối với cá nhân và 30 triệu đồng đối với tổ chức (Điều 5 Nghị định 38/2021/NĐ-CP).

Trên tuyến QL51, đoạn dẫn vào TP.Bà Rịa, tình trạng dây điện, cáp viễn thông nằm lẫn trong những bảng quảng cáo cũ, phai màu, bong tróc vừa mất thẩm mỹ vừa gây nguy cơ về an toàn cháy nổ. Một số bảng quảng cáo trơ khung sắt, rỉ sét; chế tạo từ vật liệu dễ cháy được lắp đặt chênh vênh trên mái tôn, dây điện chằng chịt, tiềm ẩn nguy cơ cao rò rỉ điện, gãy đổ khi có giông, lốc.

Bên cạnh đó, nhiều bảng quảng cáo hư hỏng, chưa được tháo dỡ, gây mất an toàn, mỹ quan đô thị vẫn còn khá phổ biến tại các tuyến đường.

Lộn xộn quảng cáo rao vặt

Bên cạnh biển hiệu quảng cáo gây nguy cơ mất an toàn, còn khá nhiều vi phạm về quảng cáo rao vặt. Nhiều quảng cáo treo, đặt, dán, vẽ trên tường rào, tường nhà, cột điện, trụ điện, cột đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng. Điều này gây hệ lụy rất lớn cho xã hội như: xả rác thải ra môi trường, nhếch nhác cảnh quan đô thị. Loại hình quảng cáo này thường được thực hiện lén lút, chồng chéo, lộn xộn…

Người dân phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu tham gia xóa quảng cáo rao vặt trái phép trên cột điện ngày 9/6.

Từ năm 2019-2022, Sở VH-TT đã tổ chức hơn 100 lượt kiểm tra hoạt động quảng cáo; xứ lý vi phạm hành chính 17 trường hợp với tổng số tiền phạt hơn 166 triệu đồng. UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức 239 đợt ra quân, thực hiện tẩy xóa hàng ngàn quảng cáo rao vặt bằng số điện thoại trên các tuyến đường tại địa bàn xã, phường, thị trấn; thu hồi 7.500 tờ quảng cáo; tháo gỡ 125 bảng, biển, 1.415 băng rôn chưa thực hiện thông báo; nhắc nhở 52 trường hợp; xử lý vi phạm hành chính 3 trường hợp. Dù vậy, việc xử lý vẫn chưa thấm vào đâu so với thực tế diễn ra.

Theo thống kê của Sở VH-TT, trên địa bàn tỉnh có các hình thức quảng cáo đã được cấp phép với số lượng cụ thể: 333 bảng tuyên truyền cổ động trực quan; 2.210 băng rôn dọc tuyên truyền cổ động trực quan kết hợp quảng cáo thương mại bằng hình thức xã hội hóa; 35 bảng hộp đèn trên dải phân cách tuyên truyền cổ động trực quan kết hợp quảng cáo thương mại bằng hình thức xã hội hóa; 8 bảng màn hình điện tử tuyên truyền cổ động trực quan kết hợp quảng cáo thương mại bằng hình thức xã hội hóa; 47 bảng quảng cáo tấm lớn ngoài trời; 284 quảng cáo rao vặt; 45 cụm pano chiến lược…

Theo Sở VH-TT, nguyên nhân là do hầu hết các địa phương chưa triển khai công tác lập đề án tổ chức và quản lý hoạt động treo băng rôn, quảng cáo rao vặt. Một phần do việc phân cấp thẩm quyền quản lý hoạt động treo băng rôn, bảng quảng cáo tấm nhỏ, quảng cáo rao vặt về cho địa phương chưa được thực hiện. Mặt khác, do khó khăn về kinh phí và chưa bố trí được mặt bằng cho quảng cáo rao vặt.

(Còn nữa)

Bài, ảnh: AN NHIÊN - TUỆ LÂM