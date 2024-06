Sĩ tử sẵn sàng vượt vũ môn

NỘI DUNG LIÊN QUAN:

Ngày 26/6, hơn 12.600 thí sinh (TS) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn tất thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Lực lượng làm công tác thi với gần 1.800 người cũng sẵn sàng đồng hành cùng sĩ tử trong hành trình “vượt vũ môn”.

Thí sinh tự tin, phấn khởi trước khi chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Trong ảnh: Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Trần Nguyên Hãn (TP.Vũng Tàu). Ảnh: NGUYỄN LỘC

Bảo đảm quy chế thi và quyền lợi thí sinh

Sáng 26/6, đội ngũ làm công tác thi đã có mặt tại 24 điểm thi trên địa bàn tỉnh. Các điểm thi đã công bố quyết định thành lập điểm thi, các quyết định về việc thanh tra, kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và triển khai quy chế coi thi, trách nhiệm của cán bộ coi thi, cán bộ giám sát, công an, bảo vệ, phục vụ.

Ông Phan Ngọc Tấn, Trưởng điểm thi THCS Ngô Sỹ Liên (TP.Vũng Tàu) cho biết, điểm thi Trường THCS Ngô Sỹ Liên có 804 TS là HS của 2 trường THPT Nguyễn Huệ và THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Tại điểm thi, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, thư ký, coi thi, giám sát, an ninh… có tổng số 101 người.

Cán bộ điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi (huyện Châu Đức) cho thí sinh đối chiếu thông tin và ký xác nhận. Ảnh: NGỌC BÍCH

Trong buổi sáng, lãnh đạo điểm thi đã triển khai quy chế tới từng cán bộ, nhân viên làm công tác thi, thống nhất một số vấn đề về phương án bốc thăm, quy trình đánh số báo danh, phát đề, triển khai quy định về trang phục, thời gian làm việc của các buổi thi... Trong đó, lưu ý quan trọng nhất đối với cán bộ làm công tác thi phải tuân thủ đúng quy chế, không lơ là, chủ quan, không xử lý tình huống dựa vào kinh nghiệm.

Cùng với đó, cán bộ coi thi cần chú ý dặn dò TS tuyệt đối không mang vật dụng cấm, điện thoại di động, phương tiện thu phát sóng vào phòng thi. Không để lộ lọt đề thi khi chưa kết thúc thời gian làm bài vì có thể sẽ bị xử lý hình sự khi làm lộ bí mật Nhà nước độ Tối mật.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Châu Thành (TP.Bà Rịa) ký xác nhận sau khi nhận thẻ dự thi. Ảnh: HOÀNG HƯỜNG

Tuy nhiên, ông Phan Ngọc Tấn cũng nhấn mạnh, trên cơ sở tuân thủ nghiêm túc quy chế thi, cán bộ làm công tác thi cũng cố gắng tạo điều kiện cho TS dự thi với tâm lý thoải mái, tự tin nhằm đạt kết quả tốt nhất.

Còn tại điểm thi Trường THPT Châu Thành (TP.Bà Rịa) có 713 TS đăng ký dự thi. Ngoài HS của Trường THPT Châu Thành, Trung tâm GDTX tỉnh, Học viện Anh quốc, điểm thi còn có 68 TS tự do với 30 phòng thi chính thức, 6 phòng chờ, 3 phòng dự bị. Bà Nguyễn Thị Huế, Trưởng điểm thi cho hay: “Đây là điểm thi có số lượng TS dự thi đông và có nhiều thí sinh tự do nên chúng tôi đã quán triệt, phổ biến quy chế thi cũng như hướng dẫn kỹ lưỡng cho các cán bộ làm công tác coi thi để thực hiện kỳ thi an toàn, đúng quy chế, quy định của Bộ GD-ĐT”.

Kỳ thi năm nay, điểm thi THPT Nguyễn Trãi (huyện Châu Đức) có 653 TS dự thi/28 phòng thi và 64 cán bộ coi thi. Theo ông Võ Thanh Minh, Trưởng điểm thi, ngoài các phòng thi chính thức, điểm thi còn bố trí 2 phòng chờ, 1 phòng dự bị dành cho các TS hoàn thành bài thi sớm. Các phòng thi đều được niêm phong với đầy đủ chữ ký của trưởng điểm thi, thư ký và công an.

Ngày 27/6: Buổi sáng, thí sinh tham dự bài thi Ngữ văn; buổi chiều là bài thi Toán. Ngày 28/6, buổi sáng, thí sinh dự thi bài Khoa học Tự nhiên hoặc bài thi Khoa học Xã hội. Buổi chiều thí sinh dự thi bài thi Ngoại ngữ.

Đến thời điểm hiện tại, các quy định về trách nhiệm cán bộ coi thi, quy chế, quy định của kỳ thi, kiểm tra đề thi, niêm phong bài thi của TS, hướng dẫn chi tiết cho TS về điền thông tin cá nhân lên giấy thi… đã được phổ biến đến từng cán bộ coi thi. Hiện tại, Hội đồng chưa ghi nhận trường hợp TS đặc biệt. Trường hợp có TS gặp khó khăn, điểm thi sẽ phối hợp với các lực lượng hỗ trợ, tình nguyện viên vòng ngoài và các cán bộ y tế, an ninh vòng trong để kịp thời hỗ trợ, bảo đảm tâm lý giúp TS vượt qua kỳ thi một cách trọn vẹn.

Hồi hợp, háo hức

Trong kỳ thi năm nay, em Hoàng Gia Bảo, HS Trường THPT Nguyễn Huệ là một TS đặc biệt. Dù là HS khiếm thính nhưng em vẫn quyết tâm chinh phục kỳ thi tốt nghiệp THPT để có thể thực hiện ước mơ vào ĐH. Trước khi kỳ thi diễn ra, lãnh đạo điểm thi đã gặp gỡ, trao đổi, đưa ra phương án tốt nhất để hỗ trợ Gia Bảo tham dự kỳ thi.

“Em bước vào kỳ thi năm nay với tâm lý vừa hồi hộp, vừa háo hức. Với sự quan tâm, hỗ trợ tận tình của các thầy cô tại điểm thi, em sẽ cố gắng hết sức mình để có cơ hội trúng tuyển ngành Thương mại điện tử của ĐH HUTECH”, Gia Bảo nói.

Trao đổi với chúng tôi, em Dương Văn Hải Hoàn (SN 2001), TS tự do tại điểm thi THPT Châu Thành cho biết, em đã tốt nghiệp CĐ vào năm 2022. Cùng năm đó, em cũng trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Hiện nay, Hải Hoàn đang thực hiện nghĩa vụ tại đơn vị cảnh sát cơ động của TP.Vũng Tàu. Trong thời gian làm nhiệm vụ ở đây, em đã yêu thích và mơ ước trở thành chiến sĩ công an nhân dân. Vì vậy, ngoài thời gian thực hiện nghĩa vụ tại đơn vị, em còn tranh thủ tự học và luyện thi online.

Trong kỳ thi THPT Quốc gia 2024, Hải Hoàn đăng ký dự thi 3 môn, gồm: Toán, Ngữ Văn và Lịch Sử. Em muốn dùng kết quả này để xét tuyển vào ngành nghiệp vụ cảnh sát của Trường ĐH Cảnh sát nhân dân. “Ngoài việc cố gắng ôn tập lại các kiến thức đã học, em cũng chuẩn bị cho mình một tinh thần thoải mái để tham dự kỳ thi lần này”, Hải Hoàn chia sẻ.

Trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, em Triệu Quế Anh, HS Trường THPT Châu Thành đã trúng tuyển ngành Kinh doanh quốc tế và ngành Kiểm toán của Trường ĐH Kinh tế TP.Hồ Chí Minh bằng hình thức xét học bạ. Do đó, Quế Anh bước vào kỳ thi với tâm thế tự tin, sẵn sàng chinh phục các bài thi bắt buộc và bài thi tự chọn KHTN. “Sau khi biết điểm thi, em sẽ tiếp tục cân nhắc, lựa chọn thêm các ngành nghề phù hợp với sở thích và điểm số của mình”, Quế Anh cho biết thêm.

NHÓM PV GIÁO DỤC