Sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Đến thời điểm này, các khâu chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 đã sẵn sàng, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Các điểm thi đã dán danh sách thi sinh, số báo danh, sơ đồ phòng thi và các điều kiện để tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Nhân lực, vật lực đều sẵn sàng

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm nay diễn ra vào ngày 5 và 6/6. Hơn 16.300 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 736 em so với năm học trước. Toàn tỉnh đã bố trí 28 điểm thi tại 7 huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời huy động khoảng 2.000 nhân sự làm công tác thi.

Ông Nguyễn Ngọc Trung, Trưởng phòng Quản lý chất lượng (Sở GD-ĐT tỉnh) cho biết, ngành giáo dục đã tổ chức các đoàn kiểm tra chéo cơ sở vật chất, phòng chứa đề thi, bài thi tại các điểm thi. Trong đó chú ý kiểm tra kỹ các thiết bị giám sát như camera, chuông báo động. Bên cạnh đó, ngành còn tổ chức các đoàn kiểm tra xác suất, có trọng tâm, trọng điểm tại các điểm thi nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Đến thời điểm này, các điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi như phòng thi, phòng làm việc của hội đồng, điện thoại trực thi, máy tính, máy photo… Phòng bảo quản đề thi có đầy đủ tủ chứa đề thi, bài thi và hệ thống camera giám sát đã kiểm tra, xác nhận tình trạng hoạt động tốt.

Mỗi điểm thi đều có khu vực chứa đồ dùng cá nhân của thí sinh đảm bảo đặt cách phòng thi tối thiểu 25m. Ngoài ra, ngành còn chuẩn bị đầy đủ văn phòng phẩm, giấy thi, giấy nháp, bì đựng bài thi, máy nghe đĩa CD (hoặc màn hình đa chức năng) để phục vụ buổi thi tiếng Anh.

Các điểm thi lập sơ đồ phòng thi, chuẩn bị các loại biên bản, biểu mẫu phục vụ bốc thăm phòng thi, bốc thăm sơ đồ số báo danh trước mỗi buổi thi. Việc in ấn hồ sơ coi thi, thẻ dự thi theo đúng biểu mẫu và quy định cũng đã hoàn thành.

Bên cạnh việc chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, ngành giáo dục đã tổ chức tập huấn quy chế thi, tập huấn nghiệp vụ coi thi cho đội ngũ nhân sự làm công tác thi. Trong đó đặc biệt lưu ý những vật dụng thí sinh được và không được phép mang vào phòng thi, các biện pháp xử lý thí sinh vi phạm quy chế để kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi.

Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các tổ chức Đoàn trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, triển khai phong trào “Thanh niên tình nguyện”, chương trình “Tiếp sức mùa thi” để hỗ trợ các thí sinh trong việc đi lại, ăn, nghỉ, tuyên truyền, giáo dục thí sinh tự giác chấp hành Quy chế thi…

Công tác phối hợp nhịp nhàng

Trước khi kỳ thi diễn ra, Sở GD-ĐT đã gửi công văn đề nghị các đơn vị, sở ngành có liên quan phối hợp tổ chức kỳ thi. UBND tỉnh cũng ban hành chỉ thị về việc tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh, trong đó có kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT. Trên cơ sở đó, các sở ngành, đơn vị đã xây dựng kế hoạch để phối hợp tổ chức kỳ thi một cách nhịp nhàng, hiệu quả.

Ông Bùi Chí Tình, Phó Giám đốc Sở Y tế cho hay, nhằm bảo đảm công tác y tế và an toàn vệ sinh thực phẩm, sở đã yêu cầu Bệnh viện Bà Rịa và Bệnh viện Vũng Tàu thành lập 2 đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng cấp cứu, hỗ trợ các địa phương khi cần thiết, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra. Mỗi bệnh viện chuẩn bị 3 - 5 giường bệnh, đầy đủ trang thiết bị y tế thiết yếu, cơ số thuốc phù hợp để đáp ứng kịp thời yêu cầu cấp cứu, chữa trị và chăm sóc y tế.

Cùng với đó, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm lập kế hoạch và triển khai công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong thời gian tổ chức kỳ thi; tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, quán ăn phục vụ thí sinh và người nhà thí sinh, kịp thời xử lý các tình huống liên quan đến an toàn thực phẩm tại các địa điểm tổ chức thi. Ngoài ra, trung tâm y tế các huyện, thị, thành phố thành lập các tổ y tế lưu động trong những ngày thi để chủ động ứng phó khi có tình huống phát sinh.

Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, Công an tỉnh cũng điều động hơn 70 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi. Lực lượng này làm công tác bảo mật đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi, hồ sơ thi và giữ gìn an ninh, trật tự tại các địa điểm in sao đề thi, coi thi, chấm thi. Song song đó là phòng chống gian lận trong thi cử, nhất là gian lận sử dụng công nghệ cao.

Bên ngoài các điểm thi, lực lượng cảnh sát giao thông trực chốt và phối hợp với UBND huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành liên quan trong việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại các khu vực có địa điểm tổ chức thi, tạo điều kiện để HS và cán bộ làm công tác thi đến địa điểm tổ chức thi theo đúng thời gian quy định.

