Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Ban Chỉ đạo (BCĐ) Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 cấp tỉnh đánh giá, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã sẵn sàng về mọi mặt.

Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại điểm thi THPT Đinh Tiên Hoàng (TP.Vũng Tàu).

Các điểm thi sẵn sàng

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, toàn tỉnh bố trí 24 điểm thi chính thức và 8 điểm thi dự phòng tại 8 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tại các trường THPT, THCS được chọn làm điểm thi, cơ sở vật chất, trang thiết bị đều đã được chuẩn bị đầy đủ.

Điểm thi tại Trường THPT Vũng Tàu (TP.Vũng Tàu) có số lượng thi sinh đông nhất tỉnh với 832 thí sinh là HS của 3 trường THPT Vũng Tàu, THPT Việt Mỹ, Trung tâm GDTX Vũng Tàu.

Bà Nguyễn Thị Huế, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đã bố trí 36 phòng thi chính thức và 2 phòng thi dự phòng với đầy đủ bàn ghế theo đúng quy cách. Ngoài các phòng thi còn có phòng hội đồng, phòng y tế, phòng của lãnh đạo điểm thi, tủ đựng đề thi, bài thi... Hệ thống điện, máy phát điện dự phòng, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống camera giám sát đều hoạt động tốt.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, điểm thi xa nhất là THPT Võ Thị Sáu (huyện Côn Đảo) cách đất liền gần 200 km. Năm nay, điểm thi này có 94 thí sinh dự thi. Bên cạnh việc chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức coi thi, trong ngày 25/6, đề thi đã được vận chuyển ra Côn Đảo bằng đường hàng không. Đội ngũ cán bộ làm công tác thi đến từ đất liền được địa phương bố trí nơi ăn ở và phương tiện đi lại.

Công tác phối hợp nhịp nhàng

Để kỳ thi diễn ra thuận lợi, ngoài chỉ thị, phương án kế hoạch của UBND tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố đều ban hành phương án kế hoạch phối hợp trên địa bàn kết hợp để bảo đảm an toàn cho kỳ thi.

Huyện Châu Đức có 3 hội đồng thi gồm: THPT Ngô Quyền, THPT Nguyễn Trãi, THPT Nguyễn Du. UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện phân công lực lượng phối hợp tổ chức kỳ thi đảm bảo an toàn. Mỗi điểm thi bố trí 2 cảnh sát giao thông, 2 cơ động và 2 an ninh. Đồng thời xây dựng kế hoạch phân công lực lượng phân luồng để tránh ùn tắc giao thông tại các điểm thi, lực lượng bảo vệ vòng ngoài các hội đồng thi, xe vận chuyển bài thi và nhân sự bảo vệ đề thi, bài thi.

Điện lực Châu Đức đã kiểm tra, bảo trì lưới điện, bảo đảm cung cấp điện ổn định, liên tục trong các ngày diễn ra kỳ thi và bố trí nhân viên kỹ thuật hỗ trợ cho các trường đấu nối máy phát điện dự phòng, tránh sự cố về điện trong các ngày thi. Ngành y tế huyện bố trí nhân viên y tế, bác sĩ trực cấp cứu, kịp thời xử lý các tình huống về sức khỏe của thí sinh và cán bộ coi thi, tăng cường công tác kiểm tra VSATTP tại căn tin trường học và các cơ sở kinh doanh ăn uống gần điểm thi vào thời gian diễn ra kỳ thi. Tại các điểm thi, Huyện đoàn cũng phân công ít nhất 10 đoàn viên, thanh niên/điểm, chuẩn bị một số dụng cụ học tập cần thiết để hỗ trợ thí sinh.

TP.Vũng Tàu có số lượng thí sinh dự thi lớn nhất toàn tỉnh với hơn 4.000 thí sinh. Công tác phối hợp đã và đang diễn ra nhịp nhàng nhằm bảo đảm các điều kiện tổ chức kỳ thi.

Kỳ thi năm nay, Trường THPT Nguyễn Huệ đang sửa chữa nên Trường THCS Ngô Sĩ Liên trở thành điểm thi chính thức duy nhất đặt tại trường THCS. UBND TP.Vũng Tàu đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố yêu cầu đơn vị thi công đường Bình Giã (đoạn từ đường 30/4 đến đường 2/9) tạm ngưng thi công đoạn trước cổng trường Ngô Sĩ Liên, dọn vệ sinh khu vực này nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, không gây tiếng ồn và đảm bảo an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Cùng với đó, thành phố đã cho kiểm tra hệ thống cây xanh khu vực xung quanh các điểm thi, xử lý cây xanh có nguy cơ ngã đổ, có phương án chống ngập úng tại các điểm thi, đặc biệt là điểm thi THPT Vũng Tàu và Trường THPT Trần Nguyên Hãn.

Tuân thủ phương châm “4 đúng, 3 không”

Bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT, Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ kỳ thi cấp tỉnh khẳng định, đến thời điểm này, toàn tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và các điều kiện thiết yếu để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Lịch chi tiết Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 Ngày 26/6: 8giờ00, các điểm thi họp cán bộ làm công tác coi thi. 14giờ00, thí sinh làm thủ tục dự thi tại các phòng thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi. Ngày 27/6: Buổi sáng, thí sinh tham dự bài thi Ngữ văn; buổi chiều tham dự bài thi Toán. Ngày 28/6, buổi sáng, thí sinh dự thi bài Khoa học Tự nhiên hoặc bài thi Khoa học Xã hội. Buổi chiều thí sinh dự thi bài thi Ngoại ngữ.

Các điểm thi đều đã bố trí phòng thi, nơi chứa vật dụng của thí sinh đảm bảo khoảng cách tối thiểu 25 m, khu vực bảo quản đề thi, bài thi theo quy định tại quy chế thi. Cùng với đó, hệ thống thông tin liên lạc như: điện thoại Hội đồng, máy tính phục vụ báo cáo nhanh… theo quy chế, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, nguồn điện dự phòng cũng được chuẩn bị sẵn sàng. Khu vực sao in đề thi được cách ly theo 3 vòng độc lập.

Bà Trần Thị Ngọc Châu đặc biệt nhấn mạnh vai trò của trưởng điểm thi. Trưởng điểm thi phải phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, quán triệt quy chế thi đến tất các thành viên tham gia làm công tác coi thi một cách đầy đủ, nghiêm túc, rõ nhiệm vụ và trách nhiệm trong từng vị trí tại điểm coi thi. Theo đó, cần tuyệt đối tuân thủ phương châm “4 Đúng- 3 Không”. Cụ thể, 4 Đúng là: Đúng quy chế và hướng dẫn thi; Đúng và đủ quy trình; Đúng vị trí, chức trách nhiệm vụ được giao; Đúng thời điểm để kịp thời xử lý tình huống, sự cố bất thường. 3 Không là: Không lơ là, chủ quan; Không căng cứng, áp lực thái quá; Không tự ý xử lý tình huống, sự cố bất thường.

Bài, ảnh: KHÁNH CHI