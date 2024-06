Ngăn ngừa cháy nổ nhà ở kết hợp kinh doanh

Các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản liên tiếp xảy ra thời gian gần đây trên cả nước là hồi chuông cảnh báo về PCCC đối với nhà ở, nhà ở kết hợp kinh doanh.

Người dân thực hành sử dụng bình chữa cháy cầm tay dập tắt đám cháy.

Kịp thời dập tắt các vụ cháy trong đêm

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chưa xảy ra vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản nhưng đã xảy ra một số vụ cháy nhà ở khu dân cư. Các vụ cháy được khống chế dập tắt kịp thời không để cháy lan, cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.

Mới đây, khoảng 23 giờ 47 ngày 12/6, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 2, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh) nhận tin báo cháy xe mô tô tại nhà dân trong hẻm 117 Huyền Trân Công Chúa, phường 8 (TP.Vũng Tàu) nên phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an TP.Vũng Tàu) điều động 1 xe chỉ huy, 3 xe chữa cháy và 16 CBCS đến hiện trường dập lửa. Đến 00 giờ 18 ngày 13/6, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn, ngăn chặn cháy lan sang khu vực xung quanh.

Trước đó, khoảng 21 giờ 40 ngày 11/5, 1 vụ cháy xảy ra tại căn nhà trong hẻm 926 đường 30/4, phường 11 (TP.Vũng Tàu) đã được lực lượng chức năng dập tắt kịp thời không để cháy lan, cháy lớn.

Tương tự, vụ cháy tại căn nhà trên đường Phước Thắng, phường 12 (TP.Vũng Tàu) xảy ra vào lúc 1 giờ 27 ngày 6/5, cũng được lực lượng Cảnh sát PCCC (Công an tỉnh) dập tắt kịp thời. Đám cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản không đáng kể.

Xây nhà phải chừa lối thoát hiểm

Công an tỉnh cho biết, toàn tỉnh hiện có hơn 11.900 nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Các căn nhà này thường có hình ống, chỉ có một lối đi. Phía trên ban công được gia cố vật liệu chắc chắn để phòng, chống trộm cắp nên rất khó cho lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường khi hỏa hoạn xảy ra.

Do đó, Công an tỉnh khuyến cáo, người dân không được bịt kín hoàn toàn ngôi nhà của mình mà nên chủ động mở lối thoát hiểm ở ban công hoặc khu vực tầng thượng. Trong trường hợp lắp “chuồng cọp” phải thiết kế ô cửa có khóa và để chìa khóa ở nơi dễ lấy. Khóa này cũng phải được mở thường xuyên, phòng trường hợp khi xảy ra sự cố, do mất bình tĩnh nên không tìm thấy chìa khóa hoặc khóa bị gỉ sét, khó mở.

Đồng thời, chủ động trang bị bình chữa cháy, mặt nạ chống độc, bình oxy…Với những nhà xây mới, người dân cần bố trí lối thoát hiểm đủ kích thước. Bố trí, sắp xếp vật dụng, hàng hóa gọn gàng, không che chắn, cản trở lối thoát nạn, cách xa nơi phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt tối thiểu 0,5 m. Nơi chứa, chất hàng nguy hiểm về cháy nổ phải tách biệt với nơi ở, sinh hoạt; không tích trữ xăng, dầu, chất lỏng dễ cháy.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, nhiều nhà ở kết hợp kinh doanh vẫn thiết kế ban công theo kiểu “chuồng cọp”.

Để PCCC, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh và công an các địa phương thường xuyên tuyên truyền PCCC, hướng dẫn kỹ năng thoát nạn và cứu hộ cho người dân ở các khu dân cư, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, chung cư, nhà cao tầng.

Trước diễn biến phức tạp về cháy thời gian gần đây gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ngày 17/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 59/CĐ-TTg giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, cơ quan liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy. Các cơ quan chức năng cần rà soát, phân loại, có ngay giải pháp hữu hiệu về phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở cho thuê trọ, nhất là nhà ở có nhiều tầng, nhiều căn hộ, dứt khoát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho người dân, các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn.

Gần 5 giờ sáng 16/6, tại nhà bà Đ.T.H. (43 tuổi, ở đường Hoàng Hoa Thám, phường Đa Mai, TP.Bắc Giang) xảy ra cháy làm 3 người tử vong. Đến khoảng 18 giờ 22 phút cùng ngày, một vụ cháy khác xảy ra tại căn nhà 207 Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai (TP.Hà Nội) làm 4 người tử vong.

Khẩn trương soạn thảo, trình thủ tướng ban hành văn bản chỉ đạo công tác phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng cháy, nổ đối với các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao. Nhất là nhà ở có nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà cho thuê, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, các phương tiện, thiết bị sử dụng điện...

Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương nếu để các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao hoạt động khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy, để xảy ra các vụ cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng...

Bộ Công Thương, UBND các địa phương được giao chỉ đạo ngành điện phân công cán bộ “đi từng ngõ, gõ từng nhà” kiểm tra, hướng dẫn người dân quản lý, sử dụng điện an toàn, khắc phục tình trạng sử dụng điện không đúng cách, không đúng yêu cầu của nhà sản xuất, góp phần hạn chế cháy, nổ do điện gây ra.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN