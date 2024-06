Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024: Bảo đảm an toàn, nghiêm túc

Bộ GD-ĐT vừa tổ chức hội nghị trực tuyến công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Kỳ thi năm nay được tổ chức với tinh thần an toàn, nghiêm túc, hiệu quả, đúng quy chế, chu đáo và thân thiện.

HS lớp 12 Trường THPT Châu Thành (TP.Bà Rịa) ôn tập nước rút, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Hơn 1 triệu thí sính dự thi

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, cả nước có 1.071.393 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 47.330 thí sinh so với năm 2023.

GS. Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết, Bộ GD-ĐT đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu, video clip, biểu mẫu, sổ tay phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra thi. Cùng với đó là công tác tổ chức tập huấn cho đội ngũ làm công tác thanh tra, kiểm tra thi của 63 sở GD-ĐT và 140 cơ sở GD-ĐT trong cả nước, tập huấn nghiệp vụ đoàn kiểm tra chấm thi cho 283 cán bộ, công chức, viên chức của 63 Sở GD-ĐT và 77 cơ sở giáo dục ĐH. Bộ cũng đã thành lập 63 đoàn kiểm tra công tác coi thi của bộ, huy động gần 8.000 cán bộ, giảng viên ĐH tham gia; thành lập 63 đoàn kiểm tra công tác chấm thi của bộ với tổng số 264 cán bộ tham gia.

Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm ứng dụng Công nghệ cao (Bộ Công an) cho hay, đến nay, 100% đơn vị liên quan đã xây dựng kế hoạch bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an và phù hợp với tình hình thực tế. Thời gian tới, Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ cũng như công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường công tác nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện nguy cơ tiêu cực, gian lận thi cử, đặc biệt là bảo vệ bí mật nhà nước về đề thi và gian lận thi cử bằng công nghệ cao.

Chú trọng tập huấn, quán triệt quy chế thi

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, kỳ thi năm nay có 12.672 thí sinh đăng ký dự thi với 24 điểm thi, 548 phòng thi.

Bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT cho hay, sở đã thành lập Hội đồng thi, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng, thành lập Ban Thư ký và đã chuẩn bị nhân sự đối với các ban khác của Hội đồng thi để sẵn sàng ban hành quyết định thành lập các ban theo tiến độ.

Sở GD-ĐT cũng phối hợp với các sở, ban, ngành chuẩn bị tốt các phương án phục vụ, bảo vệ kỳ thi. Hiện tại, Hội đồng thi đã đánh số báo danh, xếp phòng thi, địa điểm thi theo Phương án tổ chức thi. Hội đồng thi đã hoàn tất công tác chuẩn bị hồ sơ, đóng gói và bàn giao cho 24 điểm coi thi.

Về cơ sở vật chất, khu vực sao in được đầu tư bảo đảm an toàn, an ninh theo quy chế. Tất cả 22 điểm thi được bố trí đủ điều kiện tổ chức coi thi. Trong công tác chấm thi, hệ thống camera giám sát, phòng, tủ chứa bài thi đã được chuẩn bị, bảo đảm an toàn, đúng quy chế.

Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ kỳ thi cấp tỉnh cho biết thêm, BCĐ cấp tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở GD-ĐT, các địa phương phối hợp chặt chẽ để hỗ trợ tối đa các nhân sự được Bộ GD-ĐT điều động làm nhiệm vụ tại Hội đồng thi của tỉnh. Bên cạnh đó, ông Đặng Minh Thông yêu cầu lực lượng tiếp sức mùa thi xây dựng kế hoạch, thành lập đường dây nóng hỗ trợ thí sinh. Về việc giao nhận đề thi, cần đặc biệt lưu ý đến việc vận chuyển đề thi, bài thi ra Côn Đảo, dự kiến giao và nhận 1 lần trước kỳ thi và sau khi hoàn thành các bài thi.

Không để bất cứ thí sinh nào vì khó khăn không thể dự thi

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng BCĐ Kỳ thi cấp quốc gia nhấn mạnh, kỳ thi THPT là hoạt động quan trọng, phức tạp vì diễn ra trên quy mô toàn quốc, các vùng miền khác nhau, với số lượng lớn thí sinh dự thi. Đến thời điểm này, các địa phương đã chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa và tích cực từ việc ban hành hệ thống văn bản, thành lập bộ máy chỉ đạo các cấp, phân công công việc kịp thời, trách nhiệm; tới việc thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra thực tế triển khai, tăng cường cơ sở vật chất, triển khai hiệu quả công tác chuyên môn nghiệp vụ và chủ động truyền thông về kỳ thi.

Kỳ thi diễn ra trong các ngày 26, 27, 28/6; công bố kết quả thi vào 8 giờ ngày 17/7, xét công nhận tốt nghiệp THPT ngày 19/7.

Để việc tổ chức kỳ thi đáp ứng các yêu cầu đề ra, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đề nghị BCĐ các cấp tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc, nghiêm túc và cụ thể hóa những nhiệm vụ mà Thủ tướng đã nêu trong Chỉ thị số 15. Trong đó, công tác chỉ đạo phải sâu sát, toàn diện; công tác phối hợp cần nhịp nhàng, thông suốt, hiệu quả và không chồng chéo; công tác chuẩn bị cần kỹ lưỡng, chu đáo; công tác tổ chức thực hiện phải đúng quy tình, quy chế; công tác truyền thông chủ động, kịp thời, đúng, đủ, để xã hội thấu hiểu, đồng thuận.

Với phương châm cao nhất là không để bất cứ thí sinh nào vì điều kiện khó khăn về kinh tế hay cách trở về giao thông không đến được điểm thi, Thứ trưởng chỉ đạo, các địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các thí sinh dự thi. Cùng với đó là tiếp tục quán triệt tinh thần “4 Đúng, 3 Không” trong tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Bài, ảnh: KHÁNH CHI