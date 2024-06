Khoảng 18,3 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội

Ngày 14/6, BHXH Việt Nam cho biết, trong quý II/2024, công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN đạt và tăng so với cùng kỳ năm 2023 với khoảng 18,3 triệu người tham gia BHXH, đạt tỷ lệ bao phủ 39,05% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 1,16 triệu người (tương đương 6,77%) so với cùng kỳ năm 2023; trong đó BHXH tự nguyện 1,62 triệu người, tăng 202.000 ngàn người (tương đương 14,25%) so với cùng kỳ năm 2023.

Đặc biệt, ngành đã linh hoạt triển khai nhiều giải pháp phát triển người tham gia BHYT, tăng 1,22 triệu người (tương đương 1,37%) so với cùng kỳ năm 2023.

Ước trong 6 tháng đầu năm 2024, ngành BHXH giải quyết và chi trả cho gần 8 triệu người hưởng các chế độ BHXH; phối hợp với ngành lao động-thương binh và xã hội giải quyết cho 442.380 người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp được lập danh sách chi trả trong tháng.

Ước đến tháng 6/2024, cả nước có khoảng 89,552 triệu lượt người khám, chữa bệnh BHYT nội trú và ngoại trú (tăng 6,563 triệu lượt người so với cùng kỳ năm 2023); với số tiền giám định, thanh toán hơn 66.920 tỷ đồng.

Việc quản lý và sử dụng các quỹ BHXH, BHYT được thực hiện đảm bảo an toàn, bền vững, hiệu quả, trên tinh thần tối ưu hóa sử dụng quỹ nhưng phải đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng chính sách.

THƯ KỲ