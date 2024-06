Dịp hè, trẻ em có nhiều thời gian vui chơi, giải trí, thì cũng là thời điểm phụ huynh lo lắng vì những nguy cơ có thể ảnh hưởng tới sức khỏe, sinh mạng của các em. Nhiều phụ huynh đã quan tâm, trang bị kiến thức để con học cách thoát thân, thoát hiểm, giảm thiểu các tai nạn thương tích.

Các em HS Trường THCS Nguyễn An Ninh (TP.Vũng Tàu) trong giờ học kỹ năng PCCC.

Những kỹ năng cần thiết

“Mặc dù chưa phải trải qua các tình huống như hỏa hoạn hay bị rơi xuống nước, nhưng em tự tin mình sẽ không quá lúng túng, vì từ nhỏ em đã được trang bị kỹ năng bơi lội. Và thường xuyên được hướng dẫn kỹ năng thoát khỏi đám cháy”, Nguyễn Ngọc Khả My (Trường THCS Duy Tân, TP.Vũng Tàu) chia sẻ.

Chị Phan Thị Kim Anh, phụ huynh em Khả My cho biết, từ khi Khả My còn nhỏ, vợ chồng chị đã hướng dẫn con cách nhận biết những dấu hiệu có thể gây nguy hiểm để con phòng tránh. Chẳng hạn khi cho con đi học trượt patin khi My 4 tuổi, chị đã trang bị cho con bộ bảo hộ đầu gối, khuỷu tay, nón bảo hiểm và hướng dẫn con nếu bị té thì cách ngã sao cho không chấn thương. Lên lớp 1, My được học bơi, học cách thoát khỏi đám cháy, cách tự vệ khi bị tấn công. Anh chị cũng thường xuyên cho My đi dã ngoại như leo núi, đi bộ trong rừng và dạy con cách nhận biết phương hướng nếu chẳng may bị lạc.

Cũng sớm nhận thức được tầm quan trọng của việc thoát thân, thoát hiểm nên em Bùi Ngô Vạn Phúc (HS lớp 8, Trường THCS Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ) đã trang bị những kiến thức cần thiết cho bản thân. “Em luôn quan sát để tìm chỗ thoát hiểm như ban công, sân trời để nếu có tình huống không hay em sẽ phản ứng thật nhanh. Đặc biệt khi nghe về các vụ cháy trong thời gian gần đây, nhiều trẻ em thiệt mạng. Em thấy thật cần thiết phải trang bị cho mọi người, nhất là trẻ em kỹ năng thoát khỏi đám cháy”, Phúc nói.

Để đáp ứng nhu cầu của phụ huynh, năm 2024, Nhà Văn hóa Thanh niên tỉnh chiêu sinh các lớp kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng sống (bắt đầu thực hiện trong tháng 7 và tháng 8). Các lớp: Thoát hiểm khi gặp hỏa hoạn; ứng phó và thoát hiểm khi bị đuối nước; kỹ năng tự vệ bản thân; kỹ năng bảo vệ bản thân khi bị bạo lực học đường; xử lý các vết thương khẩn cấp; an toàn với nguồn điện trong gia đình… Lớp được tổ chức hàng tuần vào các ngày Chủ nhật. Các em thanh thiếu niên có thể đăng ký 1 ngày học hoặc nhiều ngày học tùy nhu cầu bản thân.

Nhiều khóa học hay

Dạy kỹ năng an toàn cho trẻ là một hoạt động rất ý nghĩa. Việc tổ chức các lớp học kỹ năng, nhất là kỹ năng sinh tồn cho trẻ đã phần nào đáp ứng được sự kỳ vọng trong việc giảm thiểu các tai nạn thương tích ở trẻ.

Theo ông Bùi Tiến Hưng, Giám đốc TNHH Giáo dục & Đào tạo Thiên Niên Kỷ (TP.Hồ Chí Minh), người đồng hành cùng Nhà thiếu nhi tỉnh và các cơ sở đoàn, trường học trong việc hướng dẫn HS các kỹ năng sống: "Mỗi năm nước ta có hàng ngàn trẻ tử vong do đuối nước, xâm hại tình dục, TNGT… do đó, cần trang bị kỹ năng thoát hiểm cho trẻ để trẻ biết tự bảo vệ bản thân mình được an toàn; giúp đỡ người xung quanh khi cần thiết và hạn chế hậu quả xảy ra ở mức thấp nhất".

Mới đây, Nhà Văn hóa Thanh niên tỉnh phối hợp Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh tổ chức chương trình Học làm chiến sĩ công an đã giúp các em thêm nhiều kiến thức thoát hiểm, như: cách sử dụng bình cứu hỏa, dùng chăn dập lửa, cách thoát hiểm trong phòng khói, kỹ thuật lăn dập lửa, kỹ thuật thoát hiểm bằng thang dây; kỹ năng an toàn trong môi trường nước: tự nổi trên mặt nước, cách cứu đuối an toàn, kỹ năng sơ cấp cứu người bị nạn…

Không chỉ trong các chương trình, các khóa kỹ năng do những trung tâm, công ty, đơn vị tổ chức, hiện nay, nhiều trường học cũng tổ chức phối hợp, tổ chức dạy các kỹ năng thoát hiểm cho trẻ ngay tại những giờ học ngoại khóa của trường. Như tại Trường THCS Nguyễn An Ninh, Trường TH Trưng Vương, TH Võ Nguyên Giáp,… (TP.Vũng Tàu), mỗi năm ít nhất 2 lần, trường đều mời các chuyên gia về trao đổi, hướng dẫn các em kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích… Các em học sinh đã được trực tiếp gặp gỡ, nghe các chuyên gia hướng dẫn và được thực hành từng thao tác, kỹ năng thoát hiểm an toàn…

Vào dịp hè, Ban Chỉ đạo hè các địa phương trong tỉnh phối hợp với Đoàn Thanh niên các cấp tổ chức dạy bơi miễn phí cho hàng ngàn em nhỏ. Hoạt động giúp rèn luyện thể chất cho trẻ, giúp các em có kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước. Nhiều phụ huynh cũng chủ động đăng ký các khóa học bơi lội, kỹ năng phòng vệ… cho các con tại các trung tâm trên địa bàn tỉnh.

