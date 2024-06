Bổ sung 4 loại vắc xin vào Chương trình Tiêm chủng mở rộng

Theo Nghị quyết 104/NQ-CP của Chính phủ, có thêm 4 loại vắc xin quan trọng sẽ được đưa vào Chương trình Tiêm chủng mở rộng trong giai đoạn 2021-2030.

Cụ thể, vắc xin phòng bệnh do vi rút Rota, bảo vệ trẻ khỏi bệnh tiêu chảy rotavirus; vắc xin này đang được thí điểm một số tỉnh và dự kiến triển khai trên cả nước đến hết năm 2024. Vắc xin phòng bệnh do phế cầu, ngăn ngừa các bệnh nguy hiểm như viêm phổi, viêm màng não, nhiễm trùng huyết do vi khuẩn phế cầu; dự kiến sẽ bắt đầu triển khai thí điểm tại 5 tỉnh, thành phố trong năm 2025 và mở rộng triển khai ở các tỉnh thành phố vào năm 2030. Vắc xin phòng bệnh ung thư cổ tử cung, giúp bảo vệ phụ nữ khỏi vi rút HPV; dự kiến bắt đầu triển khai trong tiêm chủng mở rộng năm 2026 miễn phí cho trẻ em gái độ tuổi 11. Vắc xin phòng bệnh cúm mùa, giúp giảm nguy cơ mắc cúm, biến chứng cúm và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng; dự kiến triển khai từ năm 2030 tại 20 tỉnh, thành phố.

Được biết, hiện Chương trình Tiêm chủng mở rộng đã miễn phí 10 loại vắc xin phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Việc bổ sung thêm 4 loại vắc xin mới sẽ giúp nâng cao tỷ lệ tiêm chủng, bảo vệ sức khỏe cho người dân, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ.

HỒNG PHƯƠNG