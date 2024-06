141 chiến sĩ nhí hoàn thành chương trình Học kỳ làm công an

Sau 7 ngày trải nghiệm, tối 21/6, Nhà Văn hóa Thanh niên tỉnh phối hợp Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh tổ chức lễ bế mạc chương trình trải nghiệm Học kỳ công an. 141 chiến sĩ “công an nhí” tham gia đã hoàn thành khóa học và được cấp chứng nhận.

Chiến sĩ "công an nhí" nhận kỷ niệm chương, chụp hình lưu niệm tại lễ bế mạc Học lỳ làm công an.

Chương trình diễn ra tại trụ sở Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh.

Các chiến sĩ nhí bắt tay gửi lời cảm ơn, chào tạm biệt tình nguyện viên, tiểu đội trưởng trước khi trở về với gia đình.

Trong thời gian 1 tuần các học viên là học sinh, thiếu nhi từ 9-14 tuổi đến từ các địa phương đã tham gia trải nghiệm, học tập trong môi trường quân ngũ của những chiến sĩ công an và được tìm hiểu về truyền thống lực lượng công an Nhân dân; 6 điều Bác Hồ dạy, 5 lời thề danh dự, 10 điều kỷ luật của công an; học các bài hát về người chiến sĩ công an; tập đội hình, nghi lễ; tìm hiểu Luật giao thông; học-thực hành PCCC, kỹ năng thoát nạn...

Giây phút xúc động của chiến sĩ nhí và phụ huynh tại lễ bế mạc chương trình trải nghiệm Học kỳ làm công an.

Chương trình trải nghiệm đã giúp thiếu nhi từng bước thay đổi nhận thức, có tinh thần chia sẻ, đoàn kết; quan tâm đến gia đình, bạn bè, xã hội; tự tin, tự giác độc lập trong cuộc sống và học tập. Kết thúc Chương trình, 100% học viên hoàn thành nội dung chương trình học đề ra.

Tin, ảnh: MAI NGỌC