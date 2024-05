Thăm, tặng quà gia đình người lao động bị tai nạn

Nhân Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024, ngày 13/5, Đoàn công tác Hội đồng An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tỉnh đã đến thăm, động viên 5 gia đình nạn nhân không may bị tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh.

Ông Trần Quốc Khánh tặng quà, động viên thân nhân người bị tai nạn lao động tại TP.Vũng Tàu.

● Đoàn do ông Trần Quốc Khánh, Giám đốc Sở LĐTBXH đến thăm các gia đình nạn nhân: Nguyễn Văn Năng (phường 11, TP.Vũng Tàu); Đặng Văn Hóa (xã Phước Hưng, huyện Long Điền); Trần Thanh Sơn (xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ).

● Đoàn do ông Nguyễn Châu Trinh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đến thăm các gia đình nạn nhân: Lê Duy Linh (KP.Phước Lộc, phường Tân Phước); Trần Thuật (KP.Tân Ngọc, phường Phú Mỹ); Phan Tuấn Điệp (KP.Mỹ Tâm, phường Mỹ Xuân), TX.Phú Mỹ.

Đoàn do ông Nguyễn Châu Trinh làm trưởng đoàn thăm, động viên gia đình người bị tai nạn lao động trên địa bàn TX.Phú Mỹ.

Tại mỗi nơi đến Đoàn trao tặng mỗi gia đình 1 phần quà trị giá 3 triệu đồng của Hội đồng ATVSLĐ tỉnh. Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh cũng tặng mỗi gia đình 1 phần quà trị giá 3 triệu đồng.

Tin, ảnh: NHÃ UYÊN