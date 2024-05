Khen thưởng 9 tập thể và cá nhân trong đấu tranh chuyên án

Ngày 6/5, UBND huyện Long Điền khen thưởng đột xuất 3 tập thể và 6 cá nhân Công an tỉnh, Công an huyện Long Điền và Công an TT.Long Hải có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án truy xét giết người và cướp tài sản xảy ra trên địa bàn do đối tượng Phùng Văn Nam (SN 1997, trú tại huyện Châu Đức) thực hiện.

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Long Điền trao Giấy khen của UBND huyện Long Điền cho các tập thể, cá nhân.

Theo đó, UBND huyện Long Điền khen thưởng 3 tập thể gồm: Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật Hình sự (Công an tỉnh), Đội CSĐT tội phạm về Hình sự, kinh tế, ma túy (Công an huyện Long Điền) và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án truy xét giết người và cướp tài sản xảy ra trên địa bàn TT.Long Hải (huyện Long Điền).

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN