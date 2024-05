Đồng hành giúp thanh niên công nhân vượt khó

Tháng 5 hàng năm, các cấp Đoàn, Hội trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng đến thanh niên công nhân, lao động trẻ.

Thanh niên công nhân tham gia tư vấn các gói bảo hiểm tại gian hàng của Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Chăm lo về mọi mặt

Nhiều năm qua, “Ngày hội đồng hành cùng thanh niên công nhân” được Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh duy trì tổ chức vào tháng 5. Năm nay, ngày hội thu hút hơn 300 người lao động, thanh niên công nhân trên địa bàn tỉnh tham gia với một số hoạt động như: kiểm tra xe máy, thay nhớt miễn phí; tư vấn BHYT, BHXH; cắt tóc miễn phí; mua hàng tại các gian hàng trợ giá dành cho thanh niên công nhân; tham gia các trò chơi và nhận về nhiều phần quà hấp dẫn.

Chị Nguyễn Hoàng Anh, công nhân làm việc tại một công ty may trên địa bàn TX.Phú Mỹ cho hay, năm nay là năm đầu tiên chị tham gia ngày hội và được nhận quà từ Thị Đoàn, gồm: gạo, nhu yếu phẩm trị giá 500 ngàn đồng. Chị cùng bạn cũng mua được nấm rơm, nước rửa chén, mì gói... với giá hỗ trợ giảm từ 30-50%.

“Ngày hội được tổ chức vào Chủ nhật nên chúng tôi thoải mái tham gia và mua được nhiều mặt hàng giá ưu đãi. Đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực với chúng tôi”, chị Hoàng Anh chia sẻ.

Từng là công nhân của một công ty sản xuất giày da, thế nhưng do kinh tế khó khăn, cuối năm 2023, anh Dương Văn Tùng (xã Láng Lớn, huyện Châu Đức) mất việc. Để hỗ trợ gia đình anh phát triển kinh tế theo hướng bền vững, chính quyền địa phương tặng 2 con dê giống. Vừa qua, ngôi nhà rộng 50m2 được xây dựng đã lâu theo chương trình 135 của Thủ tướng Chính phủ của gia đình anh được các SV tình nguyện đến từ Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.Hồ Chí Minh), Huyện Đoàn Châu Đức và Đoàn xã Láng Lớn chung tay sửa chữa. Đường điện trong nhà cũng lắp lại để bảo đảm an toàn hơn. Tổng kinh phí thực hiện hơn 15 triệu đồng do các SV Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.Hồ Chí Minh) đóng góp.

Tại TP.Bà Rịa, hướng về thanh niên công nhân tại địa phương, Thành Đoàn-Hội LHTN Việt Nam thành phố vận động nguồn lực xã hội tặng 20 phần quà (500 ngàn đồng/phần) cho thanh niên công nhân.

Đồng hành với thanh niên công nhân

Với chủ đề “Tuổi trẻ cống hiến - Khát vọng vươn lên”, trong đợt thi đua cao điểm Tháng Công nhân năm 2024 diễn từ đầu tháng 5, các cấp Đoàn, Hội thanh niên trên địa bàn tỉnh đã thực hiện hơn 400 công trình, phần việc, hoạt động hướng về thanh niên công nhân tại địa phương. Trong đó, hơn 2/3 hoạt động chăm lo đời sống văn hóa, văn nghệ, TDTT, giao lưu cho công nhân, người lao động trẻ.

Chị Trần Thị Kim Khánh, Bí thư Huyện Đoàn Châu Đức cho biết, không chỉ trong tháng 5, vào các dịp lễ, Tết hoặc trong các chương trình hoạt động của tổ chức Đoàn - Hội, tuổi trẻ Châu Đức thường triển khai các hoạt động hướng về thanh niên yếu thế, những hoàn cảnh khó khăn để kịp thời chăm lo, đồng hành giúp thanh niên vượt khó. Từ các hoạt động cụ thể, thiết thực, thanh niên được quan tâm kịp thời để tiếp tục gắn bó với tổ chức Đoàn.

Anh Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam nhận định, xác định thanh niên công nhân là khối quan trọng trong việc góp sức xây dựng tỉnh nhà, cuối tháng 3, các hoạt động dành riêng cho các bạn đã được tổ chức Đoàn-Hội lên kế hoạch thực hiện.

Trong Tháng Công nhân năm 2024 đã có hơn 1.700 phần quà dưới hình thức gian hàng 0 đồng, bữa ăn sáng yêu thương… được các tổ chức Đoàn, Hội trao tặng tới gia đình công nhân thất nghiệp, có hoàn cảnh khó khăn. Tổng trị giá gần 1 tỷ đồng.

Năm nay, tổ chức Đoàn-Hội tập trung hướng về chăm lo cho thanh niên công nhân là đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trong các khu công nghiệp. Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh cũng phát động và triển khai giải thưởng “Người thợ giỏi”, qua đó tuyên dương 10 thanh niên tiêu biểu. Đây là bước tiến lớn thể hiện sự chăm lo, đồng hành với thanh niên công nhân của tổ chức Đoàn.

Không chỉ dừng lại trong Tháng Công nhân, các cấp Đoàn, Hội tiếp tục nắm bắt tâm tư nguyện vọng của thanh niên, lao động trẻ là công nhân tại địa phương để không ngừng đổi mới, đa dạng các hoạt động chăm lo, khẳng định vai trò đồng hành thanh niên công nhân.

Bài, ảnh: MAI NGỌC