Đến với nữ công nhân lao động tại các khu nhà trọ

Đó là tên chương trình do LĐLĐ tỉnh tổ chức tại khu cư xá của Công ty TNHH Nitori Funiture Bà Rịa-Vũng Tàu (TX.Phú Mỹ) ngày 12/5.

Tại chương trình, 100 lao động nữ được cán bộ công đoàn, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Trung tâm Y tế TX.Phú Mỹ, tuyên truyền, phổ biến các nội dung về pháp luật lao động và công đoàn; bình đẳng giới; tuyên truyền sức khỏe, phòng chống bạo hành, xâm hại trẻ em; xây dựng hạnh phúc gia đình, chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con; tuyên truyền về an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội…

LĐLĐ tỉnh cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai chương trình trên tại các khu nhà trọ, cư xá có đông lao động nữ trên địa bàn TX.Phú Mỹ, TP.Vũng Tàu, Công đoàn các KCN tỉnh và huyện Đất Đỏ.

TUYẾT MAI