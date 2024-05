Chủ động ngăn ngừa tai nạn lao động

Cùng với tuyên truyền pháp luật, cơ quan chức năng Bà Rịa - Vũng Tàu tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại các DN nhằm ngăn ngừa tai nạn lao động (TNLĐ).

Đoàn Thanh tra liên ngành an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tỉnh do bà Đỗ Hồng Hà, Phó Chánh Thanh tra Sở LĐTBXH làm Trưởng Đoàn đã tiến hành thanh tra việc thực hiện pháp luật về lao động, ATVSLĐ tại Công ty CP Vina Logistics (TX.Phú Mỹ).

ATLĐ là nhiệm vụ “sống còn”

Với phương châm “an toàn lao động là trên hết”, nhiều DN trên địa bàn tỉnh ưu tiên chú trọng các biện pháp bảo đảm an toàn sản xuất, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho NLĐ. Điển hình như tại Công ty CP Tàu dịch vụ dầu khí HD Marine (TP.Vũng Tàu). Hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp nặng, việc bảo đảm an toàn cho NLĐ luôn được công ty đặt lên ưu tiên hàng đầu. NLĐ được trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân và được hướng dẫn an toàn, huấn luyện ATVSLĐ. Công đoàn công ty tích cực công tác hỗ trợ, tuyên truyền cho NLĐ về những nguy hiểm có thể gặp phải để nâng cao nhận thức cho NLĐ. Việc báo cáo công tác ATVSLĐ được thực hiện định kỳ hàng năm. Nhờ vậy, trong năm vừa qua, không ghi nhận vụ TNLĐ nào.

Công ty TNHH Liên doanh ống thép Sendo (KCN Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ) cũng chú trọng môi trường làm việc an toàn, xây dựng nhà máy xanh bảo vệ môi trường. Sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực cơ khí, nhà xưởng của công ty chứa rất nhiều vật liệu kim loại nặng, nhiều loại máy móc, đặc biệt là hệ thống máy cắt gọt, hàn xì tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, cháy nổ cao. Bởi vậy, ATVSLĐ luôn được lãnh đạo công ty, các bộ phận và NLĐ thực hiện một cách bài bản, nghiêm túc. Các bước quy trình an toàn lao động trước khi nhận ca, trong ca trực và sau khi giao ca đều phải tiến hành kỹ càng, không bỏ sót khâu nào dù là nhỏ nhất. Công ty cũng trang cấp đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động, tập huấn an toàn lao động, khám sức khỏe định kỳ cho công nhân; thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng máy móc để đảm bảo điều kiện làm việc an toàn, vệ sinh… Anh Dương Hữu Da, Trưởng bộ phận kho, Công ty TNHH Liên doanh ống thép Sendo cho biết: “Làm việc trong môi trường trực tiếp sản xuất nên chúng tôi coi việc thực hiện nghiêm túc các quy định bảo đảm ATVSLĐ là nhiệm vụ “sống còn”. Ai cũng phải tự rèn cho mình ý thức chấp hành để bảo vệ mình và những người khác, hạn chế thấp nhất những rủi ro trong công việc”.

Tương tự, Công ty CP Vina Logistics (phường Phước Hòa, TX.Phú Mỹ) cũng tuân thủ nghiêm ngặt quy định về ANLĐ. Công ty có 524 lao động, trong đó, 460 lao động trực tiếp sản xuất. Tất cả NLĐ được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, được hướng dẫn an toàn, thực hiện nghiêm công tác kiểm tra an toàn trước mỗi ca làm việc. Công đoàn công ty tích cực hỗ trợ, tuyên truyền NLĐ về những nguy hiểm có thể gặp phải để nâng cao nhận thức về an toàn lao động. Để đảm bảo ATVSLĐ, công ty đã thành lập Hội đồng ATVSLĐ, thường xuyên phối hợp với các bộ phận, hệ thống an toàn vệ sinh đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ, giám sát, kiểm tra, xây dựng quy trình, báo cáo các vấn đề an toàn tại cơ sở nhằm kiểm soát kịp thời các yếu tố nguy hiểm, gây hại đến môi trường làm việc của NLĐ… Anh Phan Bá Tiến, nhân viên kỹ thuật, Công ty CP Vina Logistics cho biết: “Việc công ty thường xuyên tổ chức các khóa huấn luyện cho công nhân viên cũng như cách vận hành xử lý máy móc khi có sự cố giúp chúng tôi có thêm kinh nghiệm khắc phục sự cố khi xảy ra vấn đề an toàn lao động, đảm bảo an toàn cho bản thân”.

Tăng tính chủ động

Hậu quả của các vụ TNLĐ rất nặng nề, không chỉ ảnh hưởng đến công việc mà còn cả sinh mạng của NLĐ. Vì thế, công tác thanh, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định về ATVSLĐ được tăng cường triển khai. Hằng năm, Hội đồng ATVSLĐ tỉnh đều tổ chức liên ngành kiểm tra thực tế tại một số DN nhằm chấn chỉnh việc chấp hành quy định, tăng tính chủ động triển khai thực hiện công tác bảo đảm ATVSLĐ.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đồng ATVSLĐ tỉnh, Giám đốc Sở LĐTBXH Trần Quốc Khánh, những năm qua, lãnh đạo tỉnh và các cấp chính quyền rất quan tâm, coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATVSLĐ. Bà Rịa - Vũng Tàu đã tăng cường nhiều hoạt động quản lý, kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp vi phạm pháp luật ATVSLĐ, tiến đến xây dựng văn hóa an toàn lao động. Đặc biệt là nêu cao trách nhiệm người đứng đầu đối với công tác ATVSLĐ.

Năm 2023, Sở LĐTBXH chủ trì và phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, ATVSLĐ tại 44 DN. Qua thanh tra, kiểm tra và điều tra TNLĐ, có 18 trường hợp bị lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 568 triệu đồng. Cùng với việc kiểm tra, xử lý, Thanh tra Sở LĐTBXH cũng tăng cường tuyên truyền về ý thức chấp hành quy định huấn luyện an toàn trong thi công với nhiều hình thức khác nhau. Đồng thời, các cấp công đoàn đã phối hợp tổ chức 527 cuộc kiểm tra và tự kiểm tra về công tác ATVSLĐ.

Ông Trần Quốc Khánh cho biết, Tháng ATVSLĐ năm nay Hội đồng ATVSLĐ tỉnh đã tham mưu cho tỉnh ban hành, triển khai kế hoạch hành động tháng ATVSLĐ đến các cấp chính quyền, ban, ngành đoàn thể và DN. Trong đó tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của chính quyền, cơ quan, tổ chức, DN, người lao động và xã hội về tuân thủ các quy định của pháp luật ATVSLĐ. Bảo đảm NLĐ được làm việc trong điều kiện an toàn.

“Chúng tôi cũng sẽ tăng cường công tác thanh, kiểm tra tại các DN, cơ sở có nhiều nguy cơ, với những đơn vị vi phạm sẽ xử lý nghiêm; đồng thời hướng dẫn các DN hoàn thiện các quy định, quy trình về ATLĐ”, ông Trần Quốc Khánh nhấn mạnh.

Bài, ảnh: NHÃ UYÊN