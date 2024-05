Bồi dưỡng kỹ năng cứu nạn, cứu hộ

Từ ngày 13-19/5, tại Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Văn phòng Bộ Công an tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công an cấp xã, phường, thị trấn thuộc công an 8 tỉnh, thành phố: TP.Hồ Chí Minh, Trà Vinh, Sóc Trăng, Cà Mau, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu.

Trong 7 ngày, 200 học viên được trang bị công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự; kỹ năng cơ bản về cứu nạn, cứu hộ để ứng phó với vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu, các loại hình thiên tai…

TRÍ TRUNG