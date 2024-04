Tổ xe ôm bảo đảm an ninh trật tự

Được thành lập từ năm 2015, mô hình tổ xe ôm tự quản tại phường Phước Trung (TP.Bà Rịa) đã góp phần không nhỏ trong công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) tại địa bàn.

Cán bộ Công an phường Phước Trung trao đổi thông tin về an ninh trật tự với tổ xe ôm tự quản.

Phường Phước Trung có 1.950 hộ với 8.649 nhân khẩu. Trước đây, địa bàn phường khá phức tạp về ANTT vì tập trung đông hộ kinh doanh, buôn bán và nhà nghỉ, khách sạn... Trước tình hình đó, năm 2015, chính quyền địa phương và công an phường đã thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm ANTT tại địa phương. Đến nay, phường Phước Trung đã xây dựng được 8 mô hình bảo đảm ANTT hiệu quả như: tổ xe ôm, bốc xếp tự quản về ANTT; camera an ninh; chương trình đổi vũ khí lấy quà; chung tay phòng chống ma túy…, trong đó hiệu quả nhất là mô hình tổ xe ôm tự quản về ANTT.

Năm 2023, các thành viên tổ xe ôm tự quản đã cung cấp cho Công an phường Phước Trung 10 tin liên quan đến ANTT. Qua đó, Công an phường nắm bắt tình hình ANTT khu vực Trung tâm thương mại Bà Rịa, cũng như giúp giải quyết các vụ án, vụ việc xảy ra trên địa bàn. Tổ xe ôm tự quản còn giúp Công an phường phát hiện, xử lý 1 vụ đánh bạc trái phép, bắt 2 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, tham gia giải quyết 4 vụ mâu thuẫn nhỏ, cung cấp tin giúp phát hiện 4 đối tượng xã hội (lang thang cơ nhỡ) đưa đi Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh để được chăm sóc, nuôi dưỡng.

Phường Phước Trung có 6 tổ xe ôm tự quản về ANTT với 104 thành viên. Nhờ góp phần tích cực bảo đảm ANTT tại địa phương, mô hình tổ xe ôm tự quản phường Phước Trung vinh dự được Công an tỉnh chọn tham dự hội thảo chuyên đề xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây cũng là một trong những mô hình điểm về "Dân vận khéo" của tỉnh.

Ông Phùng Hoa, một trong những thành viên tích cực của tổ xe ôm tự quản về ANTT đã cùng Công an phường Phước Trung truy bắt 2 đối tượng trộm cướp, đồng thời cung cấp hơn 20 thông tin về tình hình ANTT cho lực lượng chức năng xử lý kịp thời. “Nhiều lúc đang có khách gọi xe nhưng phát hiện đối tượng lạ khả nghi trong khu vực, tôi liền bỏ việc để theo dõi đối tượng”, ông Hoa nói.

Cũng như ông Hoa, 104 thành viên của các tổ trong lúc đi làm đều tranh thủ “nghe ngóng” tình hình ANTT, quan sát những điểm bất thường, nghi vấn của các đối tượng phạm tội để thông tin kịp thời cho lực lượng công an ứng phó, giải quyết.

Thiếu tá Đỗ Hồng Chinh, Phó trưởng Công an phường Phước Trung cho biết: “Với chủ trương bảo đảm ANTT tại địa bàn dân cư theo hướng “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ”, công tác phối hợp ngày càng chặt chẽ, phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân ở cơ sở, trong đó có tổ xe ôm tự quản về ANTT”.

Bài, ảnh: MẠNH VŨ