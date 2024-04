Ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới

Ngày 21/4 tại khu vực biển Lộc An, huyện Đất Đỏ, cán bộ, chiến sĩ Trạm 2511 (Trung đoàn 251, Vùng 2 Hải quân) cùng với các lượng lực công an, dân quân, MTTQ, đoàn thành niên… thuộc xã Lộc An đã ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường biển với sự tham gia của 80 người.

Cán bộ, chiến sĩ Trạm 2511 cùng các lực lượng thuộc xã Lộc An thu gom, làm sạch khu vực biển ấp An Hải.

Các lực lượng đã tiến hành thu gom rác thải, làm sạch khu vực dọc bờ biển ấp An Hải, xã Lộc An với chiều dài 2km. Đây là hoạt động phối với giữa lực lượng vũ trang với các đoàn thể xã hội trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (5/6).

Tin, ảnh: HIẾU THẮNG