Phối hợp phòng chống hiệu quả vi phạm lĩnh vực bảo hiểm

Chiều 11/4, Công an tỉnh và BHXH tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết kế hoạch phối hợp (ngày 1/4/2022) giữa 2 cơ quan về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT.

Thời gian qua, 2 cơ quan đã phối hợp tốt trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; thực hiện kết nối, xác thực cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu của ngành BHXH; chuyển đổi số, cải cách hành chính, giải quyết tốt chế độ chính sách BHXH, BHYT đối với người lao động, người dân. Đồng thời, phối hợp thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an ninh mạng, an ninh thông tin…

HUY ANH