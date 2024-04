Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 24/4, UBND TX.Phú Mỹ tổ chức hội nghị triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2024.

Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP huyện Xuyên Mộc kiểm tra các sản phẩm tại Công ty TNHH sản xuất thực phẩm Uyên Nguyên (xã Phước Tân). Ảnh: NGUYỄN THẮNG

Trong tháng ATTP (từ ngày 15/4 đến 15/5), TX.Phú Mỹ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong đảm bảo an ninh, ATTP; tuyên truyền chính sách pháp luật, kiến thức về ATTP, cách lựa chọn thực phẩm an toàn; thông tin về các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội (Zalo, Facebook); tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về ATTP.

Bên cạnh đó, thị xã thành lập 2 đoàn kiểm tra ATTP tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, cơ sở sản xuất rượu, căn-tin, bếp ăn tập thể... Quá trình kiểm tra nếu phát hiện cơ sở vi phạm hoặc tiềm ẩn nguy cơ mất ATTP sẽ công khai danh sách trên các phương tiện thông tin đại chúng.

* Cùng ngày, Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP huyện Xuyên Mộc tổ chức hội nghị phát động Tháng hành động vì ATTP.

Trong tháng ATTP, huyện Xuyên Mộc tổ chức tập huấn về ATTP cho 100% cán bộ làm công tác quản lý chất lượng ATTP; kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo đảm ATTP của các cơ sở, hộ, cá nhân kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, sản xuất nông nghiệp và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm...

TRÍ THẮNG - ĐĂNG KHOA