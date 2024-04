Khảo sát lấy ý kiến đoàn viên, người lao động

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tổ chức khảo sát lấy ý kiến, kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, người lao động (NLĐ), cán bộ công đoàn nhằm chuẩn bị cho hội nghị gặp gỡ, đối thoại do LĐLĐ tỉnh phối hợp với UBND tỉnh tổ chức dự kiến diễn ra vào tháng 7 tới.

Từ ngày 8/4 đến 15/5, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh khảo sát lấy ý kiến, kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, NLĐ, cán bộ công đoàn. Trong đó, các nhóm vấn đề chính gồm: về nhà ở, nhà trẻ, tiền lương, thu nhập, tạo việc làm bền vững cho NLĐ; thông tin, truyền thông, an ninh mạng; cơ chế, chính sách chăm lo, đảm bảo an sinh xã hội cho NLĐ; giáo dục, đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho NLĐ; chính sách lao động, bảo hiểm, an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ quyền lợi cho NLĐ; cải cách hành chính, y tế, giao thông, môi trường; nâng cao sức khỏe cho NLĐ, bình ổn giá, bảo vệ người tiêu dùng… và các ý kiến, kiến nghị khác có liên quan.

Đoàn viên, công nhân viên chức lao động, cán bộ công đoàn có thể vào link https://bit.ly/khaosatnam2024 để tham gia khảo sát.

NHÃ UYÊN