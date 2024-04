Dịp lễ 30/4-1/5: Nắng nóng gay gắt 3 miền, đề phòng thiên tai nguy hiểm

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, cả 3 miền sẽ phải đối mặt với tình trạng nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Đây là hiện tượng thời tiết chưa từng xảy ra trong 10 năm trở lại đây.

Dự báo, từ ngày 27/4-30/4, khu vực Bắc Bộ sẽ xảy ra một đợt nắng nóng diện rộng với mức nhiệt của phía Đông Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội khả năng cao tới 37-38 độ C, còn phía Tây Bắc Bộ cũng như các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Định, Phú Yên, nhiệt độ có khả năng cao 37-39 độ C, vùng núi phía Tây của các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi nhiệt độ khả năng lên tới 39-41 độ C. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, khu vực Trung Bộ khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.

Trong những ngày nghỉ lễ cũng xảy ra nắng nóng với mức nhiệt ở khu vực Tây Nguyên dự báo khoảng 35- 37 độ C, khu vực Nam Bộ từ 36-38 độ C.

Dự báo khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5/2024 có một khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ giai đoạn từ ngày 1-2/5 có khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại, còn ở miền Nam gió Tây Nam cũng có xu hướng xuất hiện, gây mưa dông; giai đoạn những ngày đầu tháng 5/2024 ở miền Bắc, miền Nam cần đề phòng hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

HƯƠNG GIANG